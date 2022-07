Cosa guida un pilota di F1? Un video nel garage di Romain Grosjean

Ex pilota di Formula 1, Romain Grosjean ora corre nella Indycar: ma quali auto ha nel suo garage? Scopritelo in questo video

Non tutti i piloti - specie quelli di Formula 1 - aprono volentieri le porte del loro garage per mostrare la propria collezione. Non di meno, le supercar che guidano e quelle da cui si separano - mi vengono in mente la Pagani Zonda 760 LH di Lewis Hamilton, oppure la Ferrari Monza SP2 di Max Verstappen - fanno sempre notizia. L'ultimo a far entrare le telecamere nel proprio box è Romain Grosjean, che a due anni dallo spaventoso incidente nel GP del Barhain 2020 ci mostra in video i suoi mezzi di trasporto.

NO SPOILER Quali saranno le meraviglie nascoste nel garage di Grosjean? Le più raffinate sportive europee? Magari una Honda NSX, visto che dopo l'abbandono alla Formula 1 il pilota si è cimentato nella Indycar proprio con una Honda del team Andretti? Non svelo nulla, ma vi do due indizi: il primo è che Romain è prima di tutto un buon padre di famiglia. E poi che è appassionato di vintage, tant'è che - senza svelare alcuna delle sue auto, ma solo una moto - possiede una special realizzata sulla base di una BMW R 100 RS del 1991, trasformata in naked. Nel video qui sopra tutte le risposte alla vostra curiosità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/07/2022