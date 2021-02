ABITUDINI CHE NON PASSANO In questi giorni sta facendo molto rumore la notizia della decisione di Sebastian Vettel di mettere in vendita alcune sue supercar, tra cui svariate Ferrari. I piloti di F1 spesso vantano un parco auto invidiabile: se il tedesco a 33 anni, con quattro titoli mondiali nel curriculum e sei stagioni passate nella scuderia della casa di Maranello, ha ormai accumulato una ricca collezione, non da meno è il garage di uno dei piloti della nuova generazione, pronti a scrivere pagine importanti della F1 del prossimo futuro. Parliamo di Max Verstappen, 23 anni ma già sei campionati nel Circus alle spalle. Vediamo in rassegna tra quali discreti mezzi nel corso degli anni ha potuto scegliere per andare a fare la spesa l'olandese con residenza a Monte Carlo.

Il rapporto in pista tra Verstappen e la Scuderia Ferrari non è mai stato particolarmente idilliaco: dagli scontri con Vettel alle frasi velenose sul motore delle Rosse nella stagione 2019, tra i due non si è mai creato un feeling che possa lasciar presagire un matrimonio tra le parti. Epperò neanche l'olandese è rimasto immune al fascino del Cavallino Rampante: lo scorso anno ha fatto scalpore la sua decisione di acquistare uno dei modelli più esclusivi, la Ferrari Monza SP2. Una vettura con motore V12 da 6.500 cc e 850 cavalli, in grado di andare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, che ha stregato numerosi altri vip come Zlatan Ibrahimovic e Gordon Ramsay. La scheda completa della Monza SP2 su MotorBox.com la trovate qui.

Presentata al Salone Internazionale dell'Automobile di Mosca del 2014, questo bolide dispone di un motore V6 biturbo a 24 valvole da 3.800 cc, in grado di sprigionare 550 cv e di portarla a raggiungere i 300 km/h. Verstappen ha avuto l'occasione di provarla a un evento della Renault, che ai tempi forniva i motori alla Toro Rosso per cui correva l'olandese, nel maggio 2015. La prima impressione dev'essere stata piuttosto convincente, dato che il buon Max ha deciso di portarsene un esemplare a casa. Il suo valore di listino è attorno ai 400.000 euro. Su MotorBox.com la scheda completa della R.S.01 la trovate qui.

Ricordate? Appena promosso in Red Bull, nel maggio del 2016 Verstappen trionfò nel GP Spagna - edizione passata alla storia anche per lo scontro fraticida tra le Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg - e diventò il più giovane vincitore di sempre nella storia della F1, nonché il primo olandese a salire sul gradino più alto del podio. Un'impresa da celebrare degnamente con l'acquisto di una Porsche 911 GT3 RS. Dato che all'epoca aveva poco più di 18 anni, Max dovette chiedere prima il permesso a babbo Jos. Su MotorBox.com la presentazione della Porsche 911 GT3 RS la trovate qui.

Fino alla scorsa stagione, la Red Bull ha avuto l'Aston Martin come title sponsor. Una partnership che ha permesso all'olandese di parcheggiare sotto casa una sfilza di modelli prestigiosi della casa britannica. Dopo aver avuto la DB11 e la 2018 Vantage, Verstappen si è assicurato una DBS Superleggera, macchinina con motore V12 e 725 cavalli. Sarà che ora l'Aston Martin, dopo l'acquisto da parte della cordata guidata da Lawrence Stroll, ha una propria scuderia di F1 - l'ex Racing Point - fatto sta che il figlio di Jos l'ha restituita con poco più di 2.000 km sul contachilometri. Su MotorBox.com la scheda completa della DBS Superleggera la trovate qui.

In mezzo a tanti bolidi c'è spazio anche per l'amarcord. Anche se ha esordito in F1 quando era ancora minorenne, Verstappen ha dovuto sostenere l'esame di guida come tutti i cristiani. Al pari di tanti ragazzi alle prime armi, l'olandese ha conseguito la patente al volante di una comune Clio, utilitaria di grande successo della casa francese. Su MotorBox.com la scheda completa dell'ultima versione di questo modello di grande successo la trovate qui.