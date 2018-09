Autore:

Matteo Gallucci

NOTTE DA OSCAR Come vi avevamo anticipato (qui) durante la serata del 17 settembre a Maranello sono state presentate, per pochi clienti accuratamente selezionati, due nuovi modelli esclusivi del Cavallino: la Ferrari Monza SP1 e la Ferrari Monza SP2.

DESIGN E MECCANICA Le due vetture speciali sono costruite su base Ferrari 812 Superfast (qui la nostra prova) con l'esuberante V12 da 6.5 litri che eroga la bellezza di 800 CV e 718 Nm di coppia a 7.000 giri/minuto. Un aspirato da Formula 1 è più che un ottima base di partenza in attesa di scoprire, a breve, la scheda tecnica ufficiale delle due nuove Ferrari. Il design è da pura "barchetta" con la Ferrari Monza SP1 monoposto che evidenzia una soluzione rétro con pannello amovibile per chiudere l'area del sedile passeggero e la Ferrari Monza SP2 a due posti secchi divisi da un tunnel che viene dotata di un piccolissimo parabrezza.

SIGNIFICATO Più che un esercizio di stile siamo al cospetto di una vera e propria manifestazione della bellezza del Made in Italy applicato al mondo dell'automotive. Il nome rievoca la città natale del leggendario Autodromo di Monza ed è già stata utilizzata per un progetto nel 2008 con le lettere, SP, sigla di Special Project, per la one off speciale su base Ferrari 430 commissionata dal collezionista giapponese Junichiro Hiramatsu e firmata dall'ingegnere-designer Leonardo Fioravanti.