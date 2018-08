Autore:

Luca Cereda

COMING SOON Al momento c'è solo un cortese invito a drizzare le antenne e a mettersi in ghingheri per il 17 settembre prossimo, quando Ferrari svelerà il nuovo modello annunciato da questo primo teaser. Una vettura che, per il momento, sembra celata dietro al codice F176, ma voci di corridoio pronosticano come nome ufficiale Ferrari 812 Monza.

SENZA TETTO Questo perché, si capisce, dovrebbe basarsi proprio sulla 812 Superfast (leggi la nostra prova). Motore V12, quindi, magari anche con boost di potenza rispetto ai 788 cv della Superfast. Presto per dirlo, e per capirci qualcosa del design: la silhouette della Monza – ammesso si chiami veramente così – tratteggiata nell'immagine teaser lascia a malapena intuire che non avrà il tetto. O magari, come la Ferrari J50 realizzata su base 488, avrà un hard-top in carbonio removibile.

PER POCHISSIMI E' possibile che questa nuova Ferrari ricalchi il concetto della J50 anche nella disponibilità di esemplari. Prevediamo una tiratura limitatissima, un prezzo da capogiro e un sold-out assicurato già al momento del reveal.