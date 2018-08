Autore:

Emanuele Colombo

UNA FERRARI MISTERIOSA Tra i 349 esemplari della produzione originale di questa Ferrari F50 non vi è traccia. Eppure esiste, è autentica ed è pure stata la protagonista allo stand ufficiale del Cavallino al salone di Ginevra del 1995. Quale mistero nasconde?

NATA PROTOTIPO Di certo non è una F50 comune, infatti questo particolare esemplare è nato come prototipo per lo sviluppo delle F50 di serie. Nella sua lunga e avventurosa carriera è stata quindi ampiamente testata sul circuito di Fiorano e nel 1994 dietro al suo volante si sono avvicendati, oltre al capo collaudatore Dario Benuzzi, anche piloti come Niki Lauda, Gerhard Berger e Jean Alesi.

HA VIAGGIATO PER IL MONDO E poi? Ha cominciato a viaggiare, come ambasciatrice della tecnologia e dell'esclusività di Maranello nel mondo. Prima, come si è detto, a Ginevra nel '95; poi al salone dell'auto di Tokyo lo stesso anno. La nostra F50, numero di telaio 99999, è stata anche protagonista di numerosi materiali promozionali, tra cui i famosi disegni in sezione di Shin Yoshikawa.

REGALO DEL DRAKE Tornata in patria è stata la stella di alcune esibizioni in cui a Fiorano l'hanno guidata leggende del calibro di Phil Hill e Paul Frere. Nel 1998, poi, la F50 prototipo è stata ricostruita dalla stessa Ferrari e trasformata in auto di serie: Enzo Ferrari ne fece dono all'amico Jacques Swaters, in riconoscimento dei suoi oltre quattro decenni di fedeltà alla Ferrari come corridore, commerciante, distributore e ambasciatore.

LA SCHEDA TECNICA Come tutte le Ferrari F50, anche la numero 99999 ha un motore V12 da 4,7 litri, capace di erogare 520 cavalli e 470 Nm di coppia. La potenza viene scaricata a terra tramite una trasmissione manuale a sei marce e la trazione posteriore. l'interno presenta finiture in pelle nera con inserti in tessuto rosso.

IN VENDITA A NY L'auto, con appena 2.250 km sul contachilometri è in vendita presso Autosport Designs di Huntington Station, New York, con il kit di valigie dedicato, una marmitta Tubi e l'impianto di scarico originale completo. Prezzo su richiesta.