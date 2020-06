ACCESI RIVALI Tra Max Verstappen e la Scuderia Ferrari l'amore non è mai sbocciato. L'olandese è stato spesso accostato al team di Maranello, ma l'atteso trasferimento non è avvenuto e ormai sarà impossibile per molti anni, stante la contemporanea esplosione di Charles Leclerc. A complicare ulteriormente le cose, i veleni e le accuse del pilota della Red Bull nei confronti del Cavallino Rampante quando è esploso il caso della possibilità irregolarità della power-unit della Ferrari, nello scorso autunno. Dichiarazioni che gli hanno definitivamente chiuso le porte della Ferrari, come ha specificato il CEO Luis Camilleri.

UN ALTRO CLIENTE VIP Nonostante queste tensioni, neppure Verstappen è rimasto impassibile di fronte al fascino di una Rossa. E così, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il 23enne ha ordinato una splendida Ferrari Monza SP2 del valore di 1,6 milioni di euro (foto nella galley in fondo all'articolo). Una vettura in edizione limitata spinta da un motore V12 capace di sprigionare 850 cavalli e che ha già stregato altri vip come lo chef Gordon Ramsey e il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

NON È IL PRIMO Verstappen tornerà a guidare la sua Red Bull di F1 prima di poter mettere le mani sul suo nuovo gioiellino, in quanto al momento la Monza SP2 è stata ordinata ma non ancora consegnata all'olandese. Per la Ferrari un altro attestato di stima da parte di un grande campione di F1: in precedenza, anche il sei volte iridato Lewis Hamilton si è regalato un modello LaFerrari, nonostante la sua lunga militanza nella Mercedes.