Tagli proibiti al Nurburgring con la Lamborghini Sterrato: il video

Beyond The Concrete, ossia ''oltre il cemento'' è il claim della nuova Lamborghini Sterrato (qui tutte le info), la Huracan rialzata e ottimizzata per un impiego sportivo in fuoristrada: un po' come accade per la Porsche 911 Dakar. L'ultimo video pubblicato su YouTube dalla Casa di Sant'Agata mostra ancora meglio il concetto, inscenando una sfida fratricida tra la Sterrato e la sua cugina pistaiola Lamborghini Huracan STO (qui il nostro video). Dove? Ma al Nurburgring, naturalmente: nel famoso Inferno Verde.

GRAN BELLO SHOW! Come si vede nel video, la strategia del pilota della Sterrato Rouven Mohr, che è anche Chief Technical Officer Lamborghini, per battere il Vice Presidente Motorsport Maurizio Reggiani sulla Huracan STO è semplice: fare dei gran tagli sul percorso, approfittando che alla Sterrato non fa paura lo... sterrato. Lasciamo perdere l'esito della sfida, chiaramente coreografato, e concentriamoci sulla spettacolarità delle immagini, che a tratti possono ricreare suggestioni da videogame. Chi non vorrebbe provare almeno una volta a divertirsi così?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/12/2022