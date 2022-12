Se Ferrari inseguisse Huracan Sterrato e 911 Dakar (ma non lo farà)

Non c'è due senza tre, oppure no, dipende a quale gioco si intende partecipare. Con le recenti e quasi consecutive rivelazioni di Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato, più o meno segretamente molti appassionati di supercar hanno iniziato a immaginarsi quale aspetto avrebbe il proprio bolide preferito, se venissime declinato in chiave offroad. Naturale che la prima ad essere chiamata in causa - senza chiederle il consenso -sia Ferrari. A bruciare tutti sul tempo e a trasformare digitalmente SF90 Stradale in SF90 ''Fuori Stradale'' è il creativo designer titolare della pagina Instagram Ildar Project. Lui l'ha soprannominata SF90 ''Dakar Cross Edition''.



CAVALLINO ALLO STATO BRADO Pasticciata al pc, in seguito al sollevamento delle sospensioni l'ibrida plug-in di Maranello si sposta notevolmente più in alto da terra. E in previsione di scorribande fuori dalle strade asfaltate, si equipaggia di robusta gommatura all terrain. Nessun fuoristrada, nel 2022, sarebbe inoltre completo senza un bel portapacchi: SF90 lo intende soprattutto come alloggio per la ruota di scorta. Altrove, la virtuale Ferrari da rally presenta un rivestimento del passaruota nero, minigonne laterali più massicce, inoltre sezione centrale del cofano e splitter anteriore, a loro volta, di colore scuro. Il tocco finale è una coppia di faretti di colore giallo montati sul paraurti anteriore per illuminare i sentieri più selvaggi.

SU TERRA? SU CARTA Con 1.000 CV e 800 Nm di coppia a disposizione, una eventuale Ferrari SF90 ''offroad'' farebbe mangiare la polvere sia ad Huracan Sterrato, sia a 911 Dakar. Ma dubitiamo fortemente che il Cavallino prenda in considerazione l'ipotesi di cimentarsi nella sfida. Lo dicevamo così, per scherzo. Pi chissà...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2022