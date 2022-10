Ferrari SF90 Versione Speciale, le foto spia dell'auto di produzione

Non è la prima volta che vi proponiamo foto spia della nuova ammiraglia di Maranello, quella Ferrari SF90 Versione Speciale destinata ad alzare ulteriormente l'asticella della SF90 Stradale da quasi mille cavalli. Quelle che però vi mostriamo oggi sono le immagini dell'auto in veste definitiva, ancorché camuffata.

Ferrari SF90 Versione Speciale, il frontale

COSA SI NOTA ADESSO Ciò che salta subito all'occhio sono le bandelle sottoporta più voluminose, a indicare un'evoluzione aerodinamica del sottoscocca. È proprio qui che le Ferrari sanno fare la magia, generando deportanza in modo discreto che non richiede antiestetici alettoni a deturpare la carrozzeria. Linee pulitissime, insomma, con tutte le caratteristiche che già vi avevamo anticipato: dal cofano anteriore con condotte aerodinamiche S-Duct ispirato a quello della 488 Pista e, ancora prima, dalla F1 2008.

Ferrari SF90 Versione Speciale, il posteriore

ALTRI DETTAGLI Al pacchetto di modifiche si aggiungono uno scarico dedicato e un nuovo lunotto, anche se le camuffature al posteriore lasciano ancora aperti alcuni interrogativi sulla forma del paraurti, dell'estrattore e delle luci. Un profilo aerodinamico retrattile, non visibile nelle immagini, dovrebbe completare il pacchetto aerodinamico. Il lancio di quella che internamente viene chiamata con il nome in codice F173VS è previsto per la fine del 2023.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/10/2022