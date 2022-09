L'ibrida plug-in mette le ali: in foto è Ferrari SF90 Challenge?

Ferrai SF90 pistaiola, ti vogliamo conoscere meglioLe differenze stanno nei dettagli, e qui il dettaglio è macroscopico. All'apparenza, il servizio fotografico confezionato dai nostri reporter si concentra sulla ''solita'' Ferrari SF90 ''Versione Speciale'' - una variante più estrema in chiave soprattutto aerodinamica - più volte paparazzata i mesi scorsi. Appunto, solo all'apparenza. Perché il prototipo che il Cavallino sta testando al Nürburgring non è una SF90 Stradale né di nome, né di fatto: è una SF90 solo pista. Ecco perché l'ipotetico nomignolo SF90 ''Challenge'' calza a pennello. Il maxi alettone, certo. Ma non solo.

Ferrari SF90 Challenge? Quell'alettone...

PROTOTIPO PARLANTE Osservando le foto con più attenzione, spuntano adesivi “Ferrari Races” e “Ferrari Challenge” oltre a una decalcomania blu del “Gruppo Adler Pelzer”, società partner di Corse Clienti, la divisione racing dedicata ai proprietari. Anche se il maggiore indizio sulla differente identità di questa SF90 è ovviamente il gigantesco alettone posteriore, un accessorio di gran lunga troppo grande per poter viaggiare su modelli omologati per uso civile. Tanto che - riferisce chi era in loco - gli ingegneri di Maranello, uscendo e rientrando dal circuito, ogni volta aggiungevano e rimuovevano lo spoiler (trasportato separatamente a bordo di un Ducato, per dare un'idea di quanto sia voluminoso).

SF90 ''Challenge'' l'ibrida plug-in pronto gara?

SF90 SECRETS Sollevato dunque il forte dubbio che non si tratti della stessa SF90 VS sorpresa in passato, dobbiamo anche ammettere con onestà che non abbiamo idea di quali eventuali modifiche al motore ibrido plug-in potrebbero accompagnare il kit estetico e aerodinamico. Né, di conseguenza, quanti cavalli galoppino sotto il cofano, se i 1.000 cv del pacchetto V8 biturbo 4,0 litri + tre motori elettrici della SF90 Stradale standard, oppure qualche unità in più. Quel che è (quasi) certo, è che per la super Ferrari alla spina si profila un futuro corsaiolo. In quale format, lo sapremo presto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/09/2022