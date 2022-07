Ferrari SF90 VS: dopo le foto ecco il video della supercar ibrida di Maranello

IL VIDEO CONFERMA LA SUPERCAR FERRARI I primi avvistamenti di una Ferrari SF90 – diciamo così – Speciale, risalgono a un mesetto fa. Un prototipo super mimetizzato della supercar di Maranello viaggiava sui passi alpini per alcuni test dinamici e noi lo abbiamo immortalato. Si trattava della SF90 VS, dove le due ultime lettere significano proprio Versione Speciale. Un nome (non ufficiale) che ci conferma come la Casa del Cavallino Rampante sia al lavoro su una variante più estrema della sua SF90 Stradale. Ebbene, oggi abbiamo di più, poiché c’è anche un bel video che ci mostra la macchina fuori dai cancelli della fabbrica all’inizio di una nuova sessione di test dinamici. Ma prima di tutto ricordiamo che il primo ibrido plug-in di Ferrari è apparso sulla scena nel 2019 e ha entusiasmato davvero tutti. Con 1.000 CV che arrivano da un motore endotermico e ben tre motori elettrici, la supersportiva è un gioiello di tecnologia e piacere di guida, capace di raggiungere i 100 km/h in 2,5 secondi. Ma torniamo alla clip che è stata condivisa dai ragazzi del canale YouTube Varryx.

PICCOLE FA IMPORTANTI DIFFERENZE Questo esemplare sfoggia un cofano ridisegnato con un condotto dell'aria più pronunciato. È nascosto dalle pellicole mimetiche, ma è evidente che il volto di questa SF90 VS è più aggressivo di prima, sottolineato da un paraurti anteriore dal profilo racing. Non c'è molta differenza nella parte posteriore ma, come riportato in precedenza, le voci ricordano che la VS adotterà un'esclusiva configurazione a doppio scarico e un'ala più evidente. Come avrete sentito, dopo una leggera accelerazione, la nota di scarico del V8 è stranamente “educata”, ma siamo abbastanza sicuri che fornisca un timbro ben più aggressivo quando il pedale dell'acceleratore viene premuto col piede destro.

Ferrari SF90 Versione Speciale: la supercar ibrida potrebbe avere più di 1.000 CVCONFERMA DEBUTTO A FINE 2023 L'SF90 VS dovrebbe debuttare nel 2023, a due anni dall' entrata in scena della 812 Superfast VS. Ricordiamo che la super 812 dispone della bellezza di 830 CV grazie al V12 potenziato. Se l'SF90 VS sarà sottoposta a un aumento di potenza simile, potrebbe potenzialmente superare il limite dei 1.000 cavalli. Detto questo, non solo ci si aspettano più muscoli, ma le Ferrari in edizione speciale sono spesso più leggere delle loro controparti “normali” e la nuova arrivata sarà una supercar straordinariamente veloce. Maranello deve ancora rilasciare comunicati ufficiali sull’auto, ma non è da escludere che questo possa essere un muletto di prova per un futuro campionato monomarca come il Ferrari Challenge.

Ferrari SF90 Versione Speciale: debutto previsto a fine 2023FERRARI PUNTA SUI MOTORI CONVENZIONALI Infine, una considerazione. Appare logico che a Maranello stiano lavorando su questa SF90 “hardcore”, poiché i rivali di Lamborghini hanno recentemente annunciato che la Huracán sarà lanciata nel 2023 in una variante con motore plug-in hybrid. Anche in questo caso, ci sono pochissimi dettagli tecnici, ma è improbabile che la due posti di Sant’Agata Bolognese abbia la stessa potenza di questa Ferrari SF90. E anche se la Ferrari sta lavorando allo sviluppo del suo primo modello 100% elettrico, è bello vedere che a Maranello continuano a investire sui motori a combustione interna, assistenza ibrida o meno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/07/2022