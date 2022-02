Ferrari SF90 Stradale Rosso Taormina, un'eruzione di stile

Per l'ibrida plug-in di Maranello, una speciale livrea per celebrare la decima Ferrari Cavalcade. Solo un render digitale. Per ora

Di che colore è la propulsione ibrida? Dipende. Se è pur vero che, nel nostro immaginario, la sua tinta naturale è il verde, non è detto che anche un passionale rosso offenda le sue proprietà ecologiche. Specie se l'ibrido in questione è un ibrido...vulcanico. Gradisce un Rosso Taormina? Su Ferrari SF90 Stradale, veste bene fuori e dentro, che ve ne pare.

Ferrari SF90 Stradale Rosso Taormina, gli interni

CAVALLI AL GALOPPO Ferrari uno dei marchi più prestigiosi del pianeta, il solo acquisto di una Ferrari basta ad elevare il tuo stato sociale. Tuttavia, tenere in tasca le chiavi di una Rossa non è sufficiente per accedere agli esclusivi eventi che Maranello organizza per i suoi clienti più stimati. Per poter partecipare ai quali, è indispensabile possederne un certo numero, di auto Ferrari, ancora meglio se edizioni speciali e classiche degne di nota. Allora sì, l'accesso a cose come la Ferrari Cavalcade diventa possibile. Ferrari Cavalcade il nome di un raduno che si svolge ogni anno in una diversa regione d'Italia. Lo scorso settembre si è tenuto in Sicilia e ora Ferrari celebra la decima edizione della reunion con alcune originali configurazioni di design. Virtuali. Per ora.

VEDI ANCHE



LAVICA Come postato sul profilo Facebook del Cavallino, Ferrari SF90 Stradale è il secondo modello a prestarsi allo speciale trattamento. La vernice del rendering digitale si chiama appunto Rosso Taormina, una ''tonalità di rosso terroso e profondo che trae ispirazione direttamente dalle pendici carbonizzate dell'Etna''.

Ferrari 812 Competizione Blu Capri

MARE NOSTRUM La prima configurazione era stata svelata già una settimana prima e consisteva nella spettacolare 812 Competizione resa in Blu Capri, ''una meravigliosa tonalità di blu intenso e cangiante, che mostra varie sfumature ispirate al mare''. Ferrari non ha chiarito se questi esercizi cromatici potranno essere applicati anche al prodotto di serie. Non sarebbe una cattiva idea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/02/2022