Ferrari SF90 Stradale: 1.000 CV si scatenano sul lago salato (video)

IL CAVALLINO GALOPPA SUL LAGO SALATO In questo 2022 appena iniziato Ferrari ha già lasciato il segno dando un piccolo assaggio di quelle che saranno le celebrazioni per il 75mo anniversario, che si “spalmeranno” praticamente lungo tutto l’anno. Un video, una scultura e un logo dedicati aprono virtualmente i festeggiamenti, che includeranno anche il debutto del SUV Purosangue e di modelli speciali. Oggi, un altro segnale arriva dall’America dove una SF90 Stradale bianca si è cimentata in una prova di velocità massima sulla distesa – bianca – del Bonneville Salt Flats. Sebbene non sia esclusiva come la hypercar LaFerrari, non si può negare che la SF90 Stradale sia un’incredibile automobile, dalle prestazioni entusiasmanti. E per celebrarle la Casa di Maranello ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale di YouTube. Si tratta di una versione equipaggiata con il pacchetto Assetto Fiorano e la possiamo vedere danzare sulla distesa salata americana famosa per essere teatro di tantissimi record (e tentativi di record) su due e quattro ruote. Vedendo quanto sia conosciuta la località per abbattere i primati di velocità, potreste pensare che il video Ferrari si concentri su tale tentativo. In realtà, mostra solo una volta il tachimetro dell'auto, dove segna 190 mph (306 km/h), ma non abbiamo dubbi che a un certo punto la SF90 Stradale sia stata capace di raggiungere (o almeno avvicinarsi) ai 340 km/h di velocità massima dichiarata dalla Casa, data la vastità della distesa e quanti record vi sono stati raggiunti nel corso degli anni. Ma ora gustiamoci le immagini per vedere di cosa è capace la supercar italiana.

UNA DANZA ADRENALINICA Secondo la descrizione del video, questo era esattamente l'obiettivo della Ferrari con questa corsa, ovvero: “Rendere omaggio ai leggendari record di velocità che sono stati stabiliti proprio lì”. Per aggiungere adrenalina, il video ci mostra la sportiva italiana scatenarsi in eleganti traversi e derapate, allietate dalla colonna sonora (anche l’orecchio vuole la sua parte..) del suo V8 biturbo da 4,0 litri, che da solo eroga una potenza di 780 CV a 7.500 giri e una coppia di 800 Nm a 6.000 giri, ma abbinato ai tre motori elettrici del sistema ibrido, è capace di raggiungere la bellezza di 1.000 CV. Quindi, nonostante il fatto che quest’auto potrebbe non essere esclusiva come LaFerrari, è ancora il modello da strada di produzione più potente mai costruito dalla casa del Cavallino Rampante.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/01/2022