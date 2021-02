FERRARI LAFERRARI... DI NEVE: IL VIDEO Questa è una storia d'amore. Una storia di San Valentino, la storia di una coppia, ma anche una storia di amore per le auto. Siamo in Lituania, a Panevezys, e la coppia in questione è decisamente appassionata di macchine. Da veri appassionati, la loro auto del cuore non è una qualsiasi: si tratta della Ferrari LaFerrari, un mito più unico che raro. Tra il 2013 e il 2016 la Casa di Maranello ha realizzato soltanto cinquecento esemplari di questo bolide, andati esauriti in preordine e pressoché impossibili da acquistare. Questo anche nel caso si abbia a disposizione il milione di dollari che indicativamente è il prezzo al quale sarebbe possibile accaparrarsene una.

SE NON PUOI COMPRARLA, PUOI COSTRUIRLA Tutto questo però non ha intimorito la coppia lituana, che ha deciso, complice la neve nel loro giardino, di realizzarsene una per conto proprio. Un pupazzo di neve era probabilmente una scelta troppo banale, e così, in due giorni di lavoro, il marito di Donata Bugiene ne ha creata una che ora fa bella mostra di sé davanti alla casa della coppia. Donata ha filmato il tutto, e ora il video (che potete guardare qui sopra) è virale sul web. Colorata con vernice eco-friendly, la LaFerrari è sorprendentemente ben fatta per essere stata realizzata con la neve, e la donna ha dichiarato: ''Le dimensioni sono quelle originali. Abbiamo deciso che, se non potevamo comprarne una, almeno potevamo costruircela. E ora nessuno può negare che c'è una Ferrari nel nostro giardino''. Qualcuno potrebbe notare qualche imperfezione, o che il lavoro sarebbe potuto essere eseguito meglio per quanto riguarda qualche dettaglio... ma in fondo questa non è una storia ingegneristica, è una storia d'amore.