LA LAMBORGHINI VENENO REPLICA DA UNA TOYOTA MR2

IL VIDEO YOUTUBE Se hai sempre sognato di avere in garage una Lamborghini, una Porsche o una Ferrari, ma il tuo conto in banca non te lo permette, forse è il momento di pianificare un bel viaggetto in Thailandia. Magari non proprio in questo momento, data l'emergenza Coronavirus, ecco, ma subito dopo si. Il tuner thailandese PS Modify, infatti, realizza supercar a partire da auto piuttosto comuni. Nel video pubblicato su Youtube che trovate qui sotto possiamo vedere una Toyota MR2s trasformarsi in una Lamborghini Veneno Roadster; una Nissan 300ZX che vive il sogno di trasformarsi in una Ferrari FXX e ancora Honda e altre diventare repliche di Porsche e Nissan GT-R.

TOYOTA MR2S Responsabile della realizzazione di alcune delle più strane repliche di supercar e hypercar che si possono incontrare lungo le strade della Thailandia, come una replica Ferrari F12 Berlinetta basata su Honda Prelude, PS Modify è particolarmente esperta nel modificare le Toyota MR2s. Già trasformata in una Ferrari LaFerrari, con pannelli anteriore e posteriore che imitano quelli della hypercar ibrida Ferrari e vere pinze freno Brembo, di recente, la sfida di PS Modify è stata di trasformare un esemplare della spider giapponese in una Lamborghini Veneno Roadster. Naturalmente non c'è il rischio di confondere l'auto vera con la replica: le proporzioni, per dirne una, sono ben lontane da quelle di una vera Veneno. Ma a parte questo il lavoro sembra ben fatto.

LAMBO VENENO REPLICA Pur essendo nata sulla base di una Toyota MR2 Spyder, ed essendo quindi significativamente più piccola di una Veneno, la replica di PS Modify ha pannelli ben fatti - per quanto non si sappia bene con che materiale - e fari su misura, con luci diurne a LED. Il lavoro è sorprendente soprattutto al posteriore, con il coperchio del motore, l'alettone e il design del diffusore molto simili a quelli della Lamborghini originale. Ci sono anche gli stessi quattro terminali di scarico. A differenza dell'auto a cui si ispira, questa replica ha un tetto pieghevole che funziona. Il risultato non è niente male, soprattutto se si pensa che il proprietario di questa Toyota MR2 Spyder, per avere la carrozzeria personalizzata, ha dovuto sborsare ''appena'' 36 mila dollari. Non che sia una cifra da poco, specialmente in Thailandia, ma è ben lontana dai 4 milioni di dollari che servono per mettersi in garage una vera Veneno.