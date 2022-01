75° anniversario Ferrari: a Maranello iniziano i festeggiamenti (video)

ALTRO CHE TERZA ETÀ! Il 2022 è un anno che si preannuncia ricco di festeggiamenti nel mondo automotive. A maggio BMW M, la filiale sportiva della Casa tedesca, compirà 50 anni, ma per noi italiani, che viviamo di pane e motori, la celebrazione più importante è quella che si terrà a Maranello. Si, perché Ferrari festeggia quest'anno il suo 75° anniversario e lo farà con una serie di eventi che si spalmeranno praticamente lungo tutti i 12 mesi. Ma adesso un pizzico di storia. Enzo Ferrari fonda l'azienda a Maranello nel 1947, all'indomani della Seconda guerra mondiale. Mentre la maggior parte delle case automobilistiche di allora progettava automobili in maniera utilitaristica per risparmiare risorse, la Ferrari intendeva fare qualcosa di diverso. L’ingegnere fondatore aveva la ferma intenzione di costruire la macchina da corsa dei suoi sogni. Il risultato fu la famosa 125 S, che ottenne immediatamente un gran successo. Sfortunatamente per Enzo Ferrari, le corse non generavano guadagni, ma grande spesa di denaro; quindi, la decisione fu quella di iniziare a produrre, con riluttanza, modelli di serie per finanziare la sua mania delle competizioni. Il suo spregio per tutto quello che non era legato al motorsport è ben documentato, ed è rimasta impressa nell’immaginario comune la sua forte convinzione che le auto stradali non avessero importanza. Ma sappiamo tutti come è andata e la storia avvincente della Casa di Maranello ci porta ai giorni nostri fra successi sportivi e commerciali, anche fallimenti che non hanno scalfito, anzi, hanno contribuito a consolidare il mito del Cavallino Rampante in tutto il mondo.

Anniversario 75 anni Ferrari: il prototipo del SUV Purosangue in arrivo nel 2022

CHE SI APRANO LE DANZE E per celebrare i 75 anni di esistenza, Ferrari inizia l’anno presentando un logo, un video e una scultura creati ad hoc. A quanto pare, questo sarà solo l'esordio di un intero ciclo di festeggiamenti nel 2022 e non possiamo che aspettarci grandi novità dalla factory emiliana, come modelli nuovi e celebrativi. “Per quest'anno speciale abbiamo creato un'icona speciale: una scultura composta da migliaia di componenti forgiati qui nella nostra fabbrica e posizionati uno ad uno dai miei colleghi Ferrari. È un simbolo dello spirito Ferrari che è condiviso sia qui a Maranello sia da tutta la nostra famiglia nel mondo. Riflette l'essenza di chi siamo, i nostri 75 anni passati e il nostro futuro. È il simbolo di un'azienda che, come disse una volta Enzo Ferrari - soprattutto, è fatta di persone”, ha affermato il presidente della Ferrari John Elkann. Ma guardiamo insieme il video, che ci dà un assaggio di cosa significa appartenere al mondo Ferrari.

IN ARRIVO UNA BELLA SERIE DI NOVITÀ Cosa possiamo aspettarci esattamente dal Cavallino Rampante nel 2022? Sappiamo che il SUV Purosangue sta lentamente avvicinandosi alla produzione e, anche se l’attesa è diventata quasi spasmodica, è chiaro che uno Sport Utility non può bastare. Ma la Ferrari è anche al lavoro per produrre una versione a cielo aperto della 296 GTB, tuttavia non è ancora abbastanza. Pensiamo che il progetto più ambizioso per quest’anno sia tutto nel misterioso prototipo ibrido che ha avuto un incidente in Germania negli scorsi mesi. È ovviamente basato su una SF90 Stradale, ma con una mimetizzazione aggiuntiva. Di cosa si tratta? È semplicemente un muletto di SF90 o cela qualcosa di più? Ferrari è nota per aver utilizzato il corpo di un'auto già esistente per nascondere un veicolo completamente nuovo. Non ci resta che attendere ancora un po’ per capire di cosa si tratta, ma per adesso a Maranello ci tengono sulle spine. In ogni caso, mano allo champagne (o al prosecco…) e pronti a stappare insieme agli uomini del Cavallino, che da 75 anni ci regalano sogni a occhi aperti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2022