Anticipazioni

Non è la prima volta che qualcuno pizzica un prototipo di Purosangue mentre è intento a prendere un po' d'aria fuori dai cancelli della fabbrica Ferrari a Maranello. Non è nemmeno il primo documento video con protagonista il misterioso primo SUV Ferrari della storia. Il filmato caricato sul proprio canale dall'utente YouTube Varryx - già in passato fonte di altre informazioni ''rosse'' - è tuttavia forse quello dal quale, con più precisione, mettere a fuoco le proporzioni del veicolo. Proporzioni da SUV, ma anche no.

INCROCIO DI RAZZE Nei pochi secondi a disposizione maturi infatti l'idea di un'auto a metà strada tra uno sport utility e una granturismo/shooting brake a quattro porte, un ''crossover'' tra carrozzerie nel senso più letterale del termine. Della GT, il presunto Purosangue del video mutua il cofano lungo e la linea dolce del tettuccio. Del SUV, lo sviluppo in verticale e l'altezza da terra maggiori, inoltre il profilo muscolare dei passaruota e del portellone posteriore. A proposito di posteriore: immaginando di percorrere a ritroso i quattro tubi di scarico, a quale motore si arriva?

SCARICHI E SCARICHE Le ultime indiscrezioni parlano di propulsore V12 aspirato a combustione interna, con successiva introduzione di V8 sovralimentato con tecnologia ibrida plug-in, vedi - pur con tutte le modifiche del caso - Ferrari SF90 Stradale. Il video rivela soltanto la sostituzione, rispetto alle precedenti apparizioni, di coppie di scarichi di forma più tozza e più convenzionale, oltre che sistemati leggermente più lontati dal suolo. Il debutto non è dietro l'angolo, ma si avvicina: il 2022 sarà l'anno buono.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/09/2021