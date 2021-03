IL CROSSOVER DEL CAVALLINO Dimenticate Lamborghini Urus, Rolls Royce Cullinan, Aston Martin DBX e Bentley Bentayga: il SUV Ferrari Purosangue, di cui vi proponiamo le ultime foto spia, sarà molto meno votato all'impiego fuoristrada per privilegiare il comportamento stradale. Insieme con gli scatti del muletto, che ancora veste i panni di una Maserati Levante, nuovi rumor aggiungono dettagli alla possibile gamma motori. Che secondo le anticipazioni vedrà al debuto un V12 da 800 CV seguito da un V8 dotato di qualche forma di elettrificazione.

DEBUTTA NEL 2022 Il SUV Ferrari, che porta il nome in codice F175, verrà lanciato all'inizio del 2022 e costituirà la base per una gamma di modelli più pratici e dal sapore crossover che andranno a sostituire la Ferrari GTC4 Lusso: con l'ambizione di superare le doti velocistiche della Lamborghini Urus che oggi raggiunge i 304 km/h. Il tutto senza rinunciare a una seduta leggermente rialzata, tanto spazio in abitacolo e nel bagagiaio, e un look molto connotato.

LE PUROSANGUE ELETTRICHE Alla Purosangue tradizionale si affiancheranno, nel 2024 e nel 2026, due spin off completamente elettrici, che internamente vengono per ora designati F244 e F245. È troppo presto per lanciare il toto-nomi, ma dai rumor sembra che la piattaforma potrà ospitare fino a quattro motori elettrici con una potenza iniziale di 610 CV insieme a una batteria agli ioni di litio a ricarica rapida scalabile, con una capacità di base di 80 kWh.