Imprevisti del mestiere, come distruggere il prototipo Ferrari (video)

IMPREVISTI COSTOSI Per sviluppare una nuova automobile servono mesi, se non anni, di collaudi su strada. L’impensabile è sempre dietro l’angolo e tutti i costruttori sanno perfettamente che nel budget va inserita la voce “imprevisti” sotto la quale compaiono le spese in caso di incidenti durante i test. È così da sempre poiché cose del genere accadono di tanto in tanto. Ebbene, quelli che state guardando sono i resti di un prototipo di Ferrari SF90 Stradale che si è schiantato pochi giorni fa vicino a Hoffenheim, in Germania. Lì vicino c'è una pista, quindi è probabile che il collaudatore stesse andando proprio in quella direzione. Al di là del colpo al cuore per qualsiasi appassionato, la domanda sorge spontanea: perché la Ferrari sta provando un veicolo che ha debuttato quasi due anni fa ed è già in vendita? E se osservate bene, non si tratta della variante Spider, di cui sono appena iniziate le consegne. Ce lo siamo chiesto anche noi e abbiamo trovato due possibili spiegazioni. Uno: questo è un muletto della prossima variante SF90 ad alte prestazioni. Due: si tratta di un modello completamente nuovo e questo si, che sarebbe uno scoop. Ma attenzione, ricordatevi che la Casa di Maranello usa regolarmente la carrozzeria di un modello esistente per celare le novità che invece sono sottopelle. Qualunque sia la vera identità di questo prototipo, una cosa è certa: il botto è stato bello forte, guardate le immagini, poi ci asciughiamo le lacrime e finiamo di parlarne...

MACCHINA KAPUTT, COLLAUDATORE TUTTO OK Secondo quanto riferito, il collaudatore non è rimasto ferito, ma il danno all'auto è davvero significativo. Dalle immagini si può notare che la supercar italiana ha una configurazione di propulsione ibrida, ma il pacco batteria stesso è sopravvissuto all'incidente. Anche l’abitacolo è parzialmente mimetizzato, il che ha senso perché le case automobilistiche, in genere, montano componenti sperimentali e strumentazione molto sofisticata all’interno, oltre a computer portatili contenenti informazioni segrete.

Incidente prototipo Ferrari: l'auto distrutta dopo l'impatto con il guardrailSISTEMI DI SICUREZZA EFFICACI La causa di questo sinistro rimane sconosciuta, ma il risultato finale ci mostra che è stato decisamente violento con l'intera porzione anteriore che è stata strappata nell’impatto. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli e interessante è anche il fatto che l'incidente sia avvenuto su un rettilineo. Le condizioni meteorologiche sembrano ottimali per questo l’ipotesi più accreditata è che il conducente sia finito su una macchia d'olio ad alta velocità che gli ha fatto perdere il controllo, per poi stamparsi nel guardrail. Se vogliamo trovare un lato positivo, questa è una testimonianza sull’efficacia dei sistemi di sicurezza Ferrari: l’incidente è stato molto violento e il fatto che il collaudatore ne sia uscito praticamente illeso la dice lunga.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/11/2021