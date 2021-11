La Ferrari BR20 si trasforma in una super berlina V12, nel video di SRK Designs. Ecco come nasce il rendering con Photoshop

Le Ferrari, si sa, fanno sempre sognare. Tanto più se sono esemplari unici, le famose one-off che pochi fortunatissimi riescono a commissionare alla Casa del Cavallino Rampante. L'ultima in ordine di apparizione è stata la Ferrari BR20, una coupé a 3 porte con motore V12, derivata dalla shooting brake Ferrari GTC4 Lusso: la Rossa a 4 ruote motrici e sterzanti che ha preparato il terreno per l'arrivo del SUV Ferrari Purosangue. La BR20 è la dream car del momento ed è logico che qualcuno abbia osato spingere i confini dei propri sogni ancora più lontano. È ciò che hanno fatto quelli di SRK Designs con il video che potete guardare qui sotto.

BACKSTAGE L'intento di SRK Designs è stato trasformare la Ferrari BR20 in una super berlina con motore V12: una cosa che non si vedeva da tempo a Maranello e che la moda imperante di SUV e crossover sta facendo diventare quasi anacronistica. Ma non per questo meno seducente. Una sola vista, quella laterale, allungata in computer grafica a dare un'ammiraglia di proporzioni imponenti che, a tratti, può ricordare altre due eccellenze italiane: la Maserati Quattroporte e la Maserati Granturismo. L'elemento più caratterizzante della BR20, che è la presa d'aria adagiata sui fianchi posteriori, è andato perduto. Ma l'opera digitale ha un suo fascino. Immergetevi con noi nel dietro le quinte del processo creativo digitale!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/11/2021