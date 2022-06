Ferrari SF90 Versione Speciale: quando il vento ti fa correre più veloce

SUPERCAR PLASMATA DAI FLUSSI D'ARIA Uno dei modelli di maggiore prestigio di casa Ferrari, la SF90 Stradale da 1.000 CV “elettrificati”, si prepara ad accogliere la sua variante estrema, che a Maranello è classificata come F173VS, dove VS sta per Versione Speciale. Per il costruttore italiano non è certo la prima volta, né sarà l’ultima, che un modello standard si sdoppia nella versione ancora più performante e, anche in questo caso, il cambiamento più evidente rispetto alla SF90 “normale” è il cofano S-Duct ispirato alla 488 Pista, ovvero con i grandi sfoghi ricavati al centro. Derivata dal mondo degli sport motoristici, questa soluzione aerodinamica è stata introdotta in F1 nel 2008. Il condotto ricavato nel muso è progettato per convogliare il flusso d'aria verso l’alto attraverso il condotto ricavato nel paraurti per generare carico aerodinamico. L'ingresso nella parte inferiore del paraurti stesso sfrutta l'elevata pressione complessiva generata in quella zona, mentre il profilo alare inferiore convoglia l’aria nel condotto a forma di S, il che si traduce in un'ulteriore effetto di aspirazione, che agisce sulla porzione centrale del sottoscocca. Inoltre, sono ricavate due piccole aperture appena sotto i fari a LED, insieme ad altre appendici aerodinamiche sui lati del paraurti anteriore.

Ferrari SF90 Versione Speciale: in arrivo la nuova supercar di MaranelloPROFILO POSTERIORE MENO SPINTO Sul retro, le modifiche della Versione Speciale rispetto alla variante standard sono meno evidenti anche se è ipotizzabile che gli ingegneri Ferrari stiano pensando, quantomeno, a un'ala per aumentare il carico aerodinamico e rendere più efficaci stabilità e trazione sull’asse posteriore. Nello specifico, l’auto avrà il compito di migliorare sensibilmente la reattività in curva rispetto alla variante standard. Il lancio della nuova SF90 VS è previsto per la fine del 2023, con l’obiettivo di regalare ai fortunati proprietari una guida ancora più sportiva e sfruttare meglio tutto il suo enorme potenziale.

Ferrari SF90 Versione Speciale: cofano anteriore ispirato alla 488 PistaSISTEMA IBRIDO PER CORRERE VELOCE Ricordiamo che la SF90 si avvale di due motori anteriori elettrici che lavorano in modo indipendente per fornire il torque vectoring su quell'asse. Gestiti da microchip troviamo anche il servosterzo elettrico e la tecnologia brake by wire (cioè l’azionamento dei freni senza connessioni meccaniche), soluzioni molto più utilizzate sulle auto di grande serie piuttosto che supercar del calibro di questa Ferrari, ma le critiche (passateci il termine) si fermano qui. Tra l’altro, nulla da ridire sull’efficacia dei sistemi di bordo della SF90. Di fatto, sempre più case automobilistiche di alto livello stanno abbracciando l'elettrificazione anche per quanto riguarda il powertrain e non solamente la gestione dei servizi, quindi è prevedibile che nel prossimo futuro sarà piuttosto complicato far digerire agli irriducibili della combustione interna un cambiamento così epocale. Tuttavia, in questo contesto, l’assistenza sempre più massiccia dell’elettricità non potrà che portare benefici anche a una berlinetta super high performance come la nuova SF90, nome in codice F173VS.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/06/2022