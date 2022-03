Ferrari SF90 Stradale: un sogno, sempre che sia intera...

COME ROVINARSI LA GIORNATA La Ferrari SF90 Stradale è una delle supercar più prestigiose di Maranello e non solo. Un’auto dalle prestazioni eccezionali, con motore ibrido plug-in da 1.000 CV e trazione integrale, tra le più ambite e sognate dagli appassionati. Ma chi ha la fortuna di possederla e guidarla, certamente non è un debuttante sul sedile sinistro e per questo che vedere il gioiello del Cavallino nelle condizioni che ci mostrano le immagini, ci fa piangere il cuore. Colpa dell'imperizia oppure fi un imprevisto? Fatto sta che l’esemplare malridotto fotografato in un deposito di ''relitti'' è stato messo in vendita dopo essere andato distrutto in un incidente quando il suo contachilometri segnava appena 290 km. Come in genere accade con vendite online come questa, non sono stati forniti dettagli sul tipo di incidente in cui è stata coinvolta la Ferrari per finire in questo stato pietoso, ma è chiaro che il botto è stato violento e, diremmo, devastante.

VEDI ANCHE

Ferrari SF90 Stradale: la zona anteriore seriamente danneggiataDANNI QUASI OVUNQUE Uno sguardo alla parte anteriore della supercar ibrida mostra che ha subito un forte impatto iniziale in quella zona, con il paraurti che è andato distrutto. I danni si vedono a occhio: manca un faro e ci sono alcune evidenti rotture all’impianto di raffreddamento e del sistema ibrido. Anche il cofano della SF90 è stato diviso a metà e il parabrezza è andato in frantumi. Il danno continua lungo la fiancata sinistra dove possiamo vedere come è andata male alla carrozzeria. Lo specchietto retrovisore è stato strappato e il pannello laterale posteriore è stato gravemente ammaccato. Anche il retrotreno è rimasto coinvolto ed è in pessime condizioni. Sembra che l'auto sia equipaggiata con il pacchetto Assetto Fiorano, come evidenziato dallo spoiler posteriore più rialzato rispetto alla versione standard.

Ferrari SF90 Stradale: anche l'abitacolo è conciato malePOCO MENO DI UN MILIONE DI EURO Il sito di vendite online conferma che la SF90 Stradale ha un valore in contanti di 1,034 milioni di dollari (circa 952mila euro) e, nonostante tutti i danni che ha subito, potrebbe attirare l'attenzione degli offerenti che vogliono ricostruirla mantenendo alcune delle sue parti, probabilmente inclusi alcuni componenti dell’abitacolo e il 4,0 litri V8 turbo a condizione che sia ancora operativo. Non resta che aspettare per conoscere il destino di questo gioiello malridotto, ma ancora con un grandissimo potenziale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2022