Ferrari 296 GTB: il Car Design Award consacra la supercar italiana

PIETRA MILIARE PER IL CAVALLINO RAMPANTE La Ferrari 296 GTB è il simbolo di una nuova era per la Casa di Maranello poiché è la prima auto, costruita in questo segmento, con motore plug-in hybrid. La supercar del Cavallino Rampante apre all’elettrificazione, ma non rinuncia, anzi esalta, prestazioni e piacere di guida, marchio di fabbrica del costruttore italiano. Un’auto che abbiamo provato in occasione del test drive internazionale e che ci ha impressionato per le sue performance eccezionali, dove il supporto del motore elettrico è fine alle prestazioni più che ai 25 km a zero emissioni o alla possibilità di accedere alle ZTL. La 296 GTB ha, infatti, introdotto un nuovissimo motore V6 con angolo fra le bancate di 120° per abbassare il baricentro, capace di sprigionare fino a 830 cv complessivi. Ridefinisce così l'intero concetto di divertimento al volante per regalare emozioni pure non solo quando si viene spinti al limite, ma anche nella guida quotidiana. Un’auto dove anche lo stile è stato plasmato in funzione della velocità, ma che le ha permesso di aggiudicarsi un premio ambito, poiché la berlinetta italiana è anche molto bella, grazie all'estro del Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni.

Car Design Award 2022: la Ferrari 296 GTB si aggiudica il premio nella categoria Production CarUN PREMIO MOLTO PRESTIGIOSO Infatti, le è stato conferito nella categoria Production Car il prestigioso Car Design Award, lanciato nel 1984 dalla rivista italiana Auto&Design. La cerimonia di premiazione si è svolta il 12 giugno presso il celebre ADI Design Museum nell'ambito della Milano Design Week. Il Car Design Award viene assegnato ai progetti che hanno dato un contributo significativo all'evoluzione del car design. I vincitori sono selezionati da una giuria composta da undici giornalisti esperti delle principali testate automobilistiche internazionali, tra cui la stessa Auto&Design.

Car Design Award 2022: la Ferrari 296 GTB durante il test drive internazionale I MOTIVI DELLA VITTORIA Adducendo la ragione per cui il premio è stato assegnato alla Ferrari 296 GTB, la giuria ha dichiarato: “Creando una forma così bella e organica, pur rispettando tutte le normative vigenti e conferendo alla vettura un livello incredibilmente alto di tecnologia e prestazioni, è un'impresa davvero impressionante. I leggendari prototipi sportivi degli anni '60 hanno ispirato il design della Ferrari 296 GTB e il risultato finale è un'interpretazione superba e contemporanea di un linguaggio di design classico”. Insomma, premio super meritato per la 296 GTB, evoluzione del concetto di berlinetta sportiva a due posti con motore centrale-posteriore, che rappresenta una rivoluzione per la casa di Maranello.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/06/2022