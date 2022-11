Ferrari Vision Gran Turismo: la supercar (virtuale) corre su PlayStation

Nel videogame Gran Turismo la prima concept di Maranello: eccola al suo debutto in video. La replica in scala 1:1 al museo Ferrari

Sono passati 75 anni da quando la prima Ferrari 125 S usciva dai cancelli dello stabilimento di Maranello. Nel mondo completamente digitale in cui viviamo oggi non potevano concludersi nel migliore dei modi i festeggiamenti per i tre quarti di secolo di vita del Cavallino Rampante, con l’arrivo della prima concept sviluppata per Gran Turismo 7. Il videogame per PlayStation è uscito lo scorso marzo, ed è uno dei migliori giochi di corse di questa generazione, e in assoluto la celebrazione più sincera e convincente dell’automobile.

Ferrari Vision Gran Turismo: la concept all'interno del videogioco

Il programma Vision di Gran Turismo accoglie concept e prototipi sviluppati dai marchi più importanti dell’industria, da Bugatti a Mazda, da Jaguar a Lamborghini passando per Skoda e Mercedes, raccogliendo l’invito di Sony e Polyphony Digital (che sviluppa il videogame per PlayStation) a realizzare, almeno virtualmente, un prototipo della loro Gran Turismo ideale, da guidare sulle piste del gioco.

Ferrari Vision Gran Turismo: visuale di 3/4 anteriore

STILE UNICO All’appello manca praticamente solo lei, la Ferrari, che si è presentata all’appuntamento con un’auto a dir poco splendida, una monoposto a ruote coperte disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni. Un’auto che si ispira al mondo delle Sport Prototipi Ferrari degli anni ‘60 e ‘70, e che al tempo stesso potrebbe anticipare le linee delle auto sportive che verranno. Le linee sono nette, spigolose (basti vedere lo spoiler e lo splitter posteriori), ma al tempo stesso plastiche e naturali, fondate su due enormi canali laterali che convogliano l’aria.

Ferrari Vision Gran Turismo: visuale posteriore

IL MOTORE La Ferrari Vision Gran Turismo monta un V6 biturbo a 120° da tre litri di cilindrata, lo stesso motore già visto sulla 296 GTB / GTS, la 296 GT3 e la Ferrari 499P. Libero da vincoli regolamentari e di omologazione, il propulsore è stato spinto al limite ed è ora in grado di erogare la bellezza di 1.030 CV a 9.000 giri al minuto. Una potenza “monstre” a cui si aggiunge quella data da altri tre motori elettrici, uno sull’asse posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori.

SPORTIVA NEL MIDOLLO L’architettura con motore centrale garantisce una perfetta ripartizione dei pesi e un baricentro bassissimo. Il fondo piatto è in carbonio, le sospensioni si occupano di tenere incollata a terra un’auto che, contando l’apporto di tutti i motori, scarica sulle quattro ruote la bellezza di 1.100 Nm di coppia massima.

Ferrari Vision Gran Turismo: la concept all'interno del videogioco

GLI INTERNI Decisamente minimal l’abitacolo, e non potrebbe essere diversamente, sviluppato attorno al pilota nell’ottica di massimizzare funzionalità ed ergonomia. Ipertecnologico il volante, con uno schermo digitale al centro e tanti pulsanti e controlli per modificare la dinamica di guida dell’auto.

QUANDO ARRIVA, COME OTTENERLA La Ferrari Vision Gran Turismo è stata presentata durante le finali mondiali di Gran Turismo che si sono svolte lo scorso fine settimana a Montecarlo, e sarà disponibile all’interno del gioco come download gratuito a partire dal prossimo 23 dicembre. Per poterla mettere nel proprio garage virtuale, tuttavia, sarà necessario spendere un milione di crediti del gioco.

Ferrari Vision Gran Turismo: la concept all'interno del videogioco

ANCHE DAL VIVO Il prossimo 15 dicembre una replica in scala 1:1 della Ferrari Vision Gran Turismo verrà esposta al Museo Ferrari di Maranello, nell’area dedicata alle One-Off del Cavallino Rampante, dove rimarrà fino a marzo del prossimo anno.

SCHEDA TECNICA FERRARI VISION GRAN TURISMO

Motore V6 3.000 cc Turbo Trazione Integrale Potenza motore termico 1.030 CV @9.000 rpm Potenza sistema ibrido 240 kW (326 CV) Coppia massima motore termico 900 Nm @5.500 rpm Coppia massima di sistema 1.100 Nm Peso a secco 1.250 kg Distribuzione dei pesi 43,5% anteriore / 56,5% posteriore Cambio F1 doppia frizione a 8 rapporti Velocità massima 350+ km/h 0-100 km/h < 2,0 secondi 0-200 km/h < 5,0 secondi Tempo sul giro a Fiorano < 1’ 10”

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/11/2022