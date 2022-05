Mercedes Vision AMG Concept: in video l'elettrica per dimenticare i V12

Guardate il video... È un tripudio di appendici mobili e luci colorate la Mercedes Vision AMG Concept, uno studio di design che proietta il reparto sportivo della Stella nell'era delle auto elettriche. Bye bye V8 e V12: presto o tardi ad Affalterbach si spegnerà il rombo dei motori e dovranno trovare altro per stupire e sedurre. Qui vediamo linee fluide, filanti, ardite, addirittura spaziali.

Mercedes Vision AMG Concept, i bozzetti

Ci sono molti elementi, nella Mercedes Vision AMG Concept, ripresi dal concept Vision EQXX rivelato all'inizio di quest'anno. L'AMG sfoggia una forma aerodinamica con una linea del tetto bassa e fluida, enormi passaruota e un passo lungo che ben si concilia con l'architettura di una maxi coupé a quattro porte. La Vision AMG presenta anche una calandra chiusa, per migliorare aerodinamica, resistenza e autonomia. La Stella Mercedes si trova in posizione canonica, ma viene richiamata dalla forma delle luci anteriori (che possono ricordare anche la testa dei robottoni dei manga giapponesi). Al posteriore, i fanali imitano nell'aspetto quattro scarichi roventi.

Mercedes Vision AMG Concept, le luci posteriori imitano scarichi roventi

VEDI ANCHE

L'aerodinamica estremizzata si ritrova negli specchi retrovisori sostituiti da retrocamere (che ha anche l'Audi e-tron di serie) e nell'immancabile ala robotizzata al posteriore. Ma i tecnici di Affalterbach hanno anche previsto un estrattore estensibile e cerchi semi-lenticolari da 22 pollici che, con una sorta di petali mobili, possono convogliare aria sui freni quando serve raffreddarli meglio.

Mercedes Vision AMG Concept, i cerchi che si aprono per aumentare il raffreddamento

Il futuro elettrico di AMG dovrebbe cominciare nel 2025 e per ora Mercedes ha rivelato molto poco di ciò che spinge la Vision AMG. Si sa che sarà allestita su una nuova piattaforma chiamata AMG.EA, e che la batteria sarà ad alte prestazioni e ad alto voltaggio (il che è troppo generico per ricavarne indizi concreti). Completano il quadro i motori che si trovano anche nella concept Mercedes EQXX, descritti come particolarmente compatti e leggeri. Mercedes non ha confermato che dalla concept Vision AMG deriverà direttamente un modello di serie, ma certamente il suo design traccia le linee delle AMG elettriche del futuro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/05/2022