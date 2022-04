Nuova Mercedes AMG GT: la super coupé di Affalterbach muove i primi passi. Il video

LA SPORTIVA SI METTE IN MOSTRA L'attuale Mercedes-AMG GT è in circolazione dalla primavera del 2015 e la factory di Affalterbach ha iniziato i lavori sulla prossima generazione della due posti di casa Mercedes. Lo dimostrano le immagini del video, che ci fanno vedere un prototipo impegnato durante i primi collaudi su strada e in pista, ovviamente nei pressi del Nürburgring. La prossima generazione della coupé tedesca condividerà la sua piattaforma e molti altri componenti tecnici con la nuova SL. Visivamente, tuttavia, è assai probabile che le due auto differiscano notevolmente. La fiancata della nuova AMG GT, con il suo lungo cofano motore e gli sbalzi corti, ricorda ancora il modello attuale. A differenza della SL appena entrata nei listini, tuttavia, la prossima GT dovrebbe prendere in prestito elementi di design anche dalla AMG One. Per esempio, le prese d'aria, i fari e il logo della stella sono simili allo stile mostrato dalla hypercar ibrida, mentre la SL deve “accontentarsi” della tipica griglia Panamericana AMG. Potrebbero esserci prese d'aria laterali più grandi, sulla falsariga di quelle della AMG GT Black Series. Anche le maniglie delle porte a filo carrozzeria presenti sull'attuale generazione della Classe S (W223) dovrebbero salire a bordo della futura due posti tedesca, proprio come oggi accade con la SL.

Nuova Mercedes AMG GT: la coupé high performance tedesca durante i collaudiBOCCHE CUCITE SULLA GAMMA MOTORI Sotto il cofano, la nuova AMG GT probabilmente non monterà i motori V8 biturbo da quattro litri della nuova roadster. In questo caso, erogano 476 CV (SL 55) e ben 585 CV (SL 63). La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote grazie al sistema di trazione integrale “4Matic+”. Ma gli ingegneri di Affalterbach stanno pensando lo stesso a un V8? Probabile, anche se non è da escludere che il quattro cilindri dall'AMG A 45 sia una base di partenza come motore aggiuntivo a un sistema elettrificato, possibilmente anche come ibrido plug-in. Tuttavia, non pensiamo che questa sarà la scelta finale, se non altro perché una unità così “piccola” sarebbe un po’ sottodimensionata per il genere di macchina. Invece, il V8 assistito elettricamente da oltre 800 CV della AMG GT 63 S E-Performance potrebbe essere utilizzato anche come motore di punta della nuova AMG GT. Staremo a vedere, ma siamo sicuri che qualunque sia il cuore della tedesca sarà degno di battere sotto il suo cofano. Per quanto riguarda la disponibilità, probabilmente ci vorrà del tempo prima che i primi modelli arrivino presso i rivenditori. La nuova AMG GT potrebbe essere presentata nell'autunno 2022 o poco più in là nel tempo. I prezzi dovrebbero salire leggermente, oggi la coupé attacca a circa 148.000 euro, ma è difficile ipotizzare di quanto sarà l’aumento. Invece, una versione decappottabile della GT come la Roadster è meno probabile, il piacere del vento fra i capelli e del sole sul viso dovrebbe essere riservato alla nuova SL.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/04/2022