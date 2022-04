Nuova Mercedes-AMG C 43, ibrido soft per performance hardcore

Eleganza ed efficienza, senza trascurare il proprio lato più ''giocoso''. Per la line-up nuova Mercedes Classe C scende ora in campo il centravanti, ed è AMG-spettacolo: disponibile come berlina o station wagon, nuova Mercedes-AMG C 43 sfoggia un layout del motore completamente nuovo. Più piccolo, ma più cattivo. Supportato - of course - dalla tecnologia mild-hybrid. Il propulsore, ma non solo: anche il telaio è inedito. AMG C 43 come antipasto di futura AMG C 63: da ibrido ''soft'', a ibrido ''hard'' (plug-in).

Il nuovo motore (M139) preso in prestito da AMG A 45 S esprime un significativo aumento di potenza, rispetto al suo predecessore 3 litri V6 da 380 CV: in totale fanno 408 CV a 6.750 giri/min e 500 Nm di coppia a 5.000 giri/min, valori estratti da un 2.0 litri quattro cilindri turbo con assistenza ibrida leggera a 48 Volt. Proprio come come nuova AMG SL 43. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h: un pacchetto opzionale sposta la soglia a 265 km/h.

POWER TRANSMISSION Il sistema mild hybrid di derivazione F1 può fornire per qualche secondo una spinta aggiuntiva di 14 CV attraverso il generatore di avviamento a cinghia, con la potenza che viene inviata a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a nove rapporti con frizione a bagno d'olio, in sostituzione del vecchio convertitore di coppia. Il sistema di trazione integrale 4MATIC invia fino al 69% della potenza al retrotreno: l'asse posteriore sterzante è di serie.

Come ci si aspetta da una Mercedes targata AMG, il programma di selezione della modalità di guida copre l'intero spettro di esigenze. Disponibili cinque programmi AMG Dynamic Select: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual, coi programmi Sport e Sport+ che in particolare aumentano la reattività del motore, velocizzano il comportamento di cambiata, sintonizzano sterzo e sospensioni su frequenze di maggiore agilità. Per gli ammortizzatori adattivi, di serie, la funzione ''AMG Ride Control'' offre tre diverse impostazioni di smorzamento: Comfort, Sport e Sport+. Freni, infine, irrobustiti per far fronte alla potenza extra: all'anteriore, C 43 dotata di pinze ventilate a sei pistoncini con dischi da 370 mm.

In generale, nuova AMG C 43 manifesta il nuovo linguaggio di design già apprezzato sugli ultimi modelli AMG di Classe E e Classe A. La grande griglia specifica AMG con montanti verticali cromati e prese d'aria più aggressive e, sul retro, la caratteristica grembialatura con doppi terminali di scarico incorporati. Cerchi da 18 pollici di serie, da 19 o 20 pollici in opzione.

FAMILY FEELING Come l'esterno, anche l'interno sarà familiare ai proprietari di Mercedes, con l'Artico in finta pelle che adorna i sedili e vari inserti della tappezzeria. Cuciture rosse a contrasto, cinture di sicurezza rosse, pedaliera sportiva AMG e volante a fondo piatto sono alcuni dei tratti sportivi di un abitacolo nel complesso non troppo distante da quello di Classe C standard. Volume del bagagliaio compreso: sia la berlina (455 litri), sia la station wagon (490 litri).

MBUX Anche il sistema di infotainment è lo stesso di Classe C, fatta eccezione giusto per l'aggiunta di un pulsante di scelta rapida del ''Dynamic Select'' by AMG, con tanto di data logger per l'utilizzo in pista (''AMG Track Pace'') che visualizza dati specifici come velocità, accelerazione, angolo di sterzata, azionamento del pedale del freno, tempi sul giro.

QUANDO ESCE, QUANTO COSTA

Si stima che nuova Mercedes-AMG C 43 venga messa in vendita verso la fine del 2022: prezzo non ancora formulato, è probabile una soglia di accesso a circa 80.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/04/2022