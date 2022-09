Skoda Vision GT: la monoposto EV che corre solo nel mondo digitale

MONOPOSTO BEV FUTURISTICA E VIRTUALE Skoda ha l’abitudine di mostrare modelli di produzione nuovi o aggiornati grazie a disegni e bozzetti ufficiali, ma questa volta il costruttore ceco ha qualcosa di più speciale da far vedere al suo pubblico. L'ultimo teaser, pubblicato in queste ore, mostra la Skoda Vision GT, una concept car da competizione, 100% elettrica e 100% digitale, ispirata alla storica Skoda 1100 OHC del 1957. La Vision GT è progettata come una monoposto open-top, cioè priva di tetto e parabrezza, con una silhouette ribassata e un'aerodinamica attiva. Lo stile, le proporzioni e l'ombra rossa che vedete sono chiari riferimenti alla 1100 OHC, ma il resto del design, ovviamente, è decisamente più moderno con linee nette e spigoli vivi. La nuova Skoda Vision GT ha un frontale evidenziato dai sottili fari a LED, dallo splitter prominente e dalle grandi prese d'aria. Il profilo è muscoloso con un lungo cofano motore e massicci cerchi in lega, mentre la parte posteriore ha un aspetto da Batmobile grazie all'alettone posteriore integrato in due pezzi ispirato alle monoposto di Formula E. Piccolo tocco di classe e futurismo, la scritta Skoda è presente sul muso e sul retro sotto forma di ologramma.

Skoda Vision GT: la monoposto digitale con motore elettricoABITACOLO DA COMPETIZIONE All'interno, c'è un volante super moderno in fibra di carbonio con parte superiore e inferiore appiattite, nonché uno schermo disposto orizzontalmente che funge anche da piccola palpebra parabrezza. La visiera del casco del guidatore, pensate, ha un display head-up integrato, mentre la “cabina di pilotaggio attiva” è equipaggiata con un sedile flessibile progettato per compensare le forze g sia nelle accelerazioni laterali sia longitudinali. Skoda non ha dichiarato le specifiche del propulsore completamente elettrico, ma è molto probabile che la Vision GT sia mostruosamente veloce poiché è un esemplare che appartiene al mondo digitale e la sua punta velocistica è virtuale.

Skoda Vision GT: la storica 1100 OHC in versione aperta che ispira la monoposto BEVNON ARRIVERÀ MAI SU STRADA Questo avveniristico studio di design è, di fatto, l'ultima puntata in ordine di tempo della serie ''Icons Get a Makeover'' di Skoda e non è destinato alla produzione. È invece presente alla mostra “Design and Transformation” di Bruxelles, in occasione della presidenza UE della Repubblica Ceca nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2022. Non è chiaro se il concept farà parte della serie di videogiochi Gran Turismo, che di solito vede la partecipazione delle auto da corsa virtuali che portano il nome “Vision GT”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/09/2022