Skoda Vision 7S: la Casa boema inaugura lo stile "Modern Solid"

Skoda pensa al futuro e lo immagina ancor più elettrico! Nelle ultime ore la Casa boema ha presentato infatti il concept Vision 7S (qui il nostro approfondimento), un prototipo dal design inedito che anticipa il nuovo linguaggio stilistico che vedremo sui modelli Skoda dei prossimi anni. Vision 7S è un prototipo elettrico dalle dimensioni generose, in grado di ospitare fino a 7 occupanti. La versione definitiva dell’auto dovrebbe debuttare negli showroom del Vecchio Continente intorno al 2026.

Skoda Vision 7S: laterale

FAMIGLIA ALLARGATA Skoda Vision 7S farà coppia con altre due vetture a batteria: molto probabilmente una hatchback compatta e un piccolo crossover. Vision 7S andrà a occupare inoltre il ruolo di ammiraglia, in sostituzione di Kodiaq (qui la nostra prova su strada), anche se non è da escludere che inizialmente i due modelli vadano a sovrapporsi. Skoda Vision 7S nasce sulla piattaforma MEB, la stessa alla base di Skoda Enyaq e di altri modelli a batteria della famiglia Volkswagen. Dalle prime informazioni la batteria di Vision 7S dovrebbe attestarsi intorno ai 89 kWh, con un’autonomia dichiarata di ben 600 km! La velocità di ricarica consentirà rifornimenti in corrente continua ancor più rapidi a una potenza massima di 200 kW.

Skoda Vision 7S: frontale

STILE RIVOLUZIONATO Skoda Vision 7S porta al debutto un design in forte rottura col passato. Ribattezzato ''Modern Solid'', il nuovo linguaggio stilistico stravolge il frontale dell’auto, ora più pulito ed essenziale. Addio alla griglia frontale a lamelle verticali, la zona anteriore è caratterizzata dai nuovi proiettori a LED hi-tech. Linee filanti, forme geometriche, montante centrale assente e portiere posteriori con apertura ad ''armadio'' sono solo alcune delle soluzioni inedite adottate su Vision 7S.

Skoda Vision 7S: l'abitacolo

LIVING ROOM Una delle caratteristiche più interessanti dell’auto è però la cosiddetta modalità ''relax''. Una volta all’interno di Vision 7S basta premere un pulsante sulla console centrale e il touchscreen da 14,6 pollici ruota in posizione orizzontale, il volante rettangolare e il cruscotto scorrono in avanti per creare più spazio e i sedili anteriori si reclinano. Rimanere in attesa che l’auto si ricarichi gustandosi un bel film nel comfort più totale assume - con Skoda Vision 7S - tutto un altro significato.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 31/08/2022