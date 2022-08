Skoda Enyaq, il MY2023 è ancora più ricco e personalizzabile

Si rinnova la gamma di Skoda Enyaq, il primo SUV elettrico della casa boema che abbiamo avuto il piacere di provare qualche mese fa in versione 80 Executive. Con il passaggio al Model Year 2023, la casa boema ha riorganizzato tutta l’offerta di prodotto, con una gamma che si concentra sulle due versioni a trazione posteriore, “60” e “80” (a indicare il taglio della batteria) e su quella a trazione integrale “80x”. In virtù di questa semplificazione, esce dal listino la versione d’accesso 50 Executive. Di serie per tutti i modelli troviamo adesso il navigatore connesso, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e la retrocamera. Aggiornato il software di bordo alla versione ME3, che comprende - tra le altre cose - una migliore gestione della batteria.

Skoda Enyaq MY2023, novità nella gamma del SUV elettrico

LE MOTORIZZAZIONI Skoda Enyaq 60 monta una batteria da 62 kWh e un motore posteriore da 132 kW (180 CV); la versione 80 ha accumulatori da 82 kWh e il motore da 150 kW (204 CV), mentre la 80x mantiene la capacità della batteria ma aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore, per una potenza complessiva di 195 kW (265 CV), con la trazione integrale gestita elettronicamente. La potenza di ricarica in corrente continua di Enyaq 60 è di 120 kW, che diventano 135 kW per 80 e 80x. In corrente alternata il caricatore di bordo si ferma a 11 kW.

Skoda Enyaq MY2023, visuale laterale

VERSIONE PLUS Con il MY2023 debutta la versione intermedia Plus, per chi non deve (e non vuole) chiedere mai, con pressoché tutto di serie, in particolare per quanto riguarda la sicurezza: guida assistita di livello 2 in autostrada, mantenimento del veicolo nella corsia di marcia e il cruise control adattivo che regola la velocità in base anche ai dati del navigatore e della segnaletica, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’allarme di collisione in retromarcia. Ancora, a bordo trova spazio una presa da 220 V e una doppia presa USB-C per i passeggeri posteriori, una doppia piastra di ricarica wireless nel tunnel centrale, finestrini laterali con trattamento acustico, portellone elettrico con apertura senza mani, gruppi ottici anteriori a matrice di LED, tendine parasole per le portiere posteriori, volante riscaldato e climatizzatore automatico tri-zona. Rispetto all’allestimento base, il sovrapprezzo della versione Plus è di 5.300 euro.

Skoda Enyaq MY2023, più ricca la dotazione di serie

TOP DI GAMMA La versione al vertice della gamma Enyaq rimane la Sportline, che si caratterizza per il look sportivo (paraurti specifici con prese d’aria maggiorate, finiture color nero lucido per carrozzeria e calandra, minigonne in tinta, assetto sportivo ribassato di 15 mm e cerchi in lega da 20” diamantati). Sportivi anche gli interni, dove troviamo sedili con appoggiatesta integrato, volante a tre razze riscaldato, rivestimenti in pelle e microfibra.

Skoda Enyaq MY2023, aggiornamenti anche per l'infotainment

OPTIONAL PIÙ SEMPLICI Invece di dover consultare un manuale pieno di singole voci, Skoda ha semplificato l’offerta degli optional con il pacchetto Clever (3.000 euro), disponibile per il SUV nelle versioni base, e che integra tutte le dotazioni dei pacchetti Convenience, Assisted Drive, Clima, Drive e Family. Le versioni Plus e Sportline potranno invece accedere ai bundle Advanced (2.200 euro) e Max (4.400 euro), che aggiungono la calandra illuminata Crystal Face, l’head-up display con realtà aumentata, la funzione di parcheggio automatico e il telaio adattivo Dynamic Chassis Control.

LE NOVITÀ DELLA GAMMA SKODA MY2023

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Style: visuale di 3/4 anteriore

SKODA FABIA - Il cruise control adattivo, se ordinato con il navigatore connesso, acquisisce la funzione predittiva ed è quindi in grado di impostare la velocità di marcia anche in base alla segnaletica stradale. I pacchetti Light and View comprendono ora anche la telecamera posteriore.

SKODA KAMIQ - La versione Monte Carlo prevede ora la verniciatura bicolore di serie, con tetto e montanti anteriori in colore nero tulipano. All’interno debuttano sedili sportivi ad alto contenimento, volante a tre razze e pedaliera in metallo.

Skoda Octavia SportLine: la berlina di 3/4 posteriore

SKODA OCTAVIA - Tutta la gamma avrà di serie il nuovo airbag centrale tra i sedili anteriori. La versione Sportline monta ora lo sterzo progressivo a incidenza variabile, mentre esce dal listino la versione Scout.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/08/2022