Skoda Vision 7S, work in progress sul big SUV elettrico. Che interni

Maggiore è il numero di passeggeri a bordo, maggiori sono le combinazioni per vincere la partita a...Tetris. Dopotutto, un ambiente a 7 posti lo puoi interpretare anche come uno schema 6+1, chi ci aveva mai pensato. Quale che sia la configurazione definitiva (trattasi pur sempre di uno sketch virtuale), ecco un'anteprima degli interni del prossimo SUV elettrico di Skoda. Nomen, omen: Skoda Vision 7S una finestra sul futuro non soltanto per l'originale ''apparecchiata'' dentro la cabina.

UNISCI I PUNTINI Senza contare che l'abitacolo dell'ancora misteriosa Vision 7S sembra proprio combaciare con gli esterni di un altrettanto criptico SUV lasciato intravedere i mesi scorsi. Il terzo indizio fornirà la chiave del definitivo ''incastro''?

CONCENTRICO Lo schizzo dall'alto mostra una disposizione 6+1 in questo senso: due sedili per adulti in ciascuna delle tre file, più un seggiolino per bambini montato al centro dello spazio. Originale. Altri elementi degni di nota includono quella che sembra essere una barra luminosa al centro della parte superiore del cruscotto - un riferimento alla cultura boema della lavorazione del vetro? -, inoltre - in segno della crescente fiducia in se stesso del marchio? - il lettering Skoda sul montante C. E a proposito del cruscotto...

RELAX SUV Skoda afferma che Vision 7S modificherà la configurazione della plancia ogniqualvolta il guidatore volesse rilassarsi, ad esempio durante una ricarica. Il volante e il quadro strumenti scorreranno in avanti, mentre l'ampio touchscreen centrale passerà da un layout verticale a un formato orizzontale, così da meglio prestarsi alla visione di un programma di intrattenimento. Ciò è confermato sia dall'interruttore ''Drive/Relax'' che illustra la rotazione dello schermo (fai ''zoom'' su foto sotto), sia dall'immagine stessa, che mostra lo schermo orizzontale con collegamenti a fonti multimediali come YouTube e Netflix. Benessere di bordo al primo posto, su Skoda Vision 7S: zaini integrati negli schienali dei sedili di seconda fila, supporti per telefono nella parte posteriore dei sedili anteriori.

COMING SOON Non è stata comunicata ancora alcuna data ufficiale del reveal: la comparsa di bozzetti e teaser suggerisce in ogni caso che un prototipo in scala 1:1 non dovrebbe tardare oltre...autunno 2022?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2022