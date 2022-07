Ora di restyling per Skoda Kamiq: cambia il look, ma senza esagerare

TRUCCO E PARRUCCO PER IL CROSSOVER CECO A tre anni abbondanti dal sul debutto sul mercato, il crossover compatto Skoda Kamiq passa dall’estetista per il classico colpo di maquillage di mezza età. Il successo ottenuto sui mercati europei ha convinto i designer della Casa a non stravolgerne lo stile, stessa cosa dicasi per tecnici, motoristi e ingegneri, che hanno deciso di intervenire il minimo possibile. Il restyling, quindi, interessa soprattutto la parte estetica e le foto dei prototipi immortalati durante le prove dinamiche ce lo mostrano, nonostante l’abbondanza di pellicole mimetiche nascondano ancora i tratti principali.

VEDI ANCHE

Nuova Skoda Kamiq: leggero restyling per il crossover in arrivo nel 2023CAMBIA PIÙ FUORI CHE DENTRO E SOTTO IL COFANO Quindi, non aspettiamoci troppi cambiamenti per quanto riguarda la meccanica e solamente piccole modifiche agli interni, alla plancia e al sistema di connettività. La gamma motori resterà sostanzialmente la stessa, ma è probabile una maggiore declinazione verso unità ibride. Tuttavia, all'esterno, la nuova Kamiq ospiterà una nuova calandra e un paraurti anteriore ampiamente modificato con prese d'aria più evidenti, nuove luci anteriori e posteriori e la coda modificata grazie a una forma differente del fascione paraurti. Tutte le modifiche esterne porteranno la Kamiq in linea con altri modelli Skoda, proprio come è stato fatto con la Karoq rinnovata l'anno scorso. La nuova Kamiq dovrebbe essere pronta per il 2023, ma per avere una data più precisa dovremo attendere ancora qualche mese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/07/2022