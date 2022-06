Skoda Scala 2023, le prime foto spia del facelift. Niente plug-in (almeno per ora)

Atteso per il 2023, il modello della media boema comincia a fare i primi test su strada. Non è prevista per ora la variante ibrida plug-in

La domanda sorge spontanea, e non è priva di un certo fondamento: a quale segmento di mercato è destinata la media Scala, quando Skoda ha ingrandito in maniera sostanziale la “piccola” Fabia, lunga ora 4,11 metri? Scala rimane comunque un’auto più grande (436 cm), senza peraltro andare a disturbare la best seller Octavia, che con i suoi 469 cm rimane una delle auto preferite dai clienti Skoda.

Skoda Scala 2023: visuale frontale

(QUASI) TUTTO A VISTA La “Golf boema” ha debuttato nel 2019, e si prepara all’inevitabile facelift di metà carriera, anticipato dalle prime foto spia scattate nei giorni scorsi dai nostri fotografi in Germania. Gli ingegneri non si sono preoccupati di camuffare la fiancata, che rimarrà presumibilmente invariata, ma neppure i gruppi ottici anteriori e posteriori: molto semplicemente, sono quelli del modello attuale. Quelli rivisti troveranno posto, con ogni probabilità, sui muletti che vedremo nei prossimi mesi.

Skoda Scala 2023: visuale laterale

VEDI ANCHE

COME CAMBIA Le novità, come si evince da queste prime immagini, si concentreranno principalmente nel muso e nel posteriore, dove le camuffature nascondono alla vista qualche modifica estetica ai paraurti. I sensori montati sulle ruote fanno pensare anche a qualche novità sotto il cofano, legata in particolare alle sospensioni. Curiosa l’assenza del coperchietto per la serratura sulla maniglia del conducente, mentre al posteriore si notano dei pesi sul divano, usati per simulare il peso di due passeggeri.

Skoda Scala 2023: visuale di 3/4 posteriore

MOTORIZZAZIONI Al momento sono sicuramente confermate le attuali motorizzazioni in gamma, con il 1.0 tre cilindri benzina da 95 e 110 CV, e il 1.5 quattro cilindri da 150 CV, oltre al 1.0 TGI a metano. Esclusa per ora una versione ibrida plug-in (presente invece sulle “cugine” del gruppo Audi A3, Volkswagen Golf e Seat Leon), per non andare a intaccare le vendite di Octavia e Superb PHEV, popolari in particolare tra le flotte. In Germania è stata prodotta in cinquecento esemplari una versione Edition S, realizzata in collaborazione con ABT, con 190 CV e 290 Nm di coppia, con assetto ribassato e sospensioni più rigide. Non sappiamo ancora se verrà proposta, e su quali mercati, anche per la rinnovata Skoda Scala 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/06/2022