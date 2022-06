Skoda Octavia 2023: come cambia con il facelift

Le prime foto spia delle rinnovate Skoda Octavia Wagon e berlina in uscita nel 2023: ecco come cambieranno

Skoda Octavia Wagon e berlina sono destinate a un restyling che uscirà nel 2023. I nostri 007 in Austria hanno catturato due prototipi impegnati nei test in montagna, che mostrano camuffature alle estremità: proprio com'è logico che sia, visto che nei facelift, in genere, si cambiano i fascioni in plastica e al limite la fanaleria, mantenendo invariati i lamierati. Non a caso entrambe le auto che vedete nelle foto spia indossano i nuovi paraurti anteriore e posteriore, ma solo la station wagon rossa mostra per la prima volta i nuovi fari dell'Octavia (che ovviamente saranno adottati anche dalla berlina). Interni e connettività, si dice, riceveranno aggiornamenti per mantenere attuale il design dell'Octavia fino alla fine del suo ciclo di vita, previsto per il 2025.

Skoda Octavia Wagon 2023, il frontale mostra una nuova fanaleria

IPOTESI SU MOTORI E PREZZI Nessuna informazione, per ora, trapela riguardo alla meccanica, ma c'è da aspettarsi la riconferma della maggior parte della gamma motori che ad oggi prevede un'offerta particolarmente completa: si va dalle unità a benzina tradizionali, affiancate da versioni ibride e plug-in hybrid, alle varianti Diesel e a metano. Chiarmente è presto per avere il dettaglio su prezzi e dotazioni, ma visto che non si parla di riposizionamento del modello, è presumibile che le Skoda Octavia Wagon e berlina manterranno la fascia di mercato attuale, con prezzi tra 25mila e 44mila euro circa: magari con un lieve ritocco verso l'alto, giustificato da contenuti più ricchi che nell'attuale versione. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/06/2022