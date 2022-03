Skoda: un teaser misterioso anticipa il design del futuro

Con l’ultimo teaser presentato nelle scorse ore, Skoda rivoluziona da cima a fondo il linguaggio stilistico - scolpito e massiccio - portato al debutto con Enyaq. La Casa boema svela così un design innovativo e originale sviluppato attorno al concetto di ''Modern Solid'', che verrà proposto per la prima volta su un nuovo SUV 100% elettrico, in arrivo per la fine dell’anno. Alla conferenza stampa annuale del marchio, il CEO Thomas Schäfer ha ribadito che l’obbiettivo di Skoda per il 2022 è quello di riuscire a modernizzarsi il più possibile, e che per fare ciò il design sarà uno degli aspetti cruciali su cui Mladà Boleslav scommetterà di più. ''Abbiamo in serbo una serie di interessanti sorprese per i nostri i nostri clienti e per la concorrenza'', ha aggiunto il manager.

Skoda: il teaser ''Modern Solid''

VEDO NON VEDO L’immagine presentata durante la conferenza stampa è davvero molto sfuocata e lascia solo intuire approssimativamente i tratti dell’auto. Si nota giusto la griglia frontale chiusa, una caratteristica tipica delle auto a batteria. Tuttavia, è molto probabile che il modello in questione sia solo un concept car pensata proprio per anticipare il nuovo design. Skoda infatti non è solita pubblicare immagini di prototipi di pre-produzione.

Skoda Enyaq Coupé iV

OFFENSIVA ELETTRICA Molto difficile stabilire le dimensioni del veicolo. Osservando attentamente passo e diametro delle ruote si potrebbe azzardare che si tratti di un SUV leggermente più piccolo di Enyaq (qui la nostra prova della versione coupé), con misure simili a Skoda Karoq. Schäfer ha ribadito inoltre che entro il 2030 la gamma full-electric di Skoda si amplierà con tre nuove BEV (Battery Electric Vehicle) più compatte rispetto a Enyaq. Stando alle prime indiscrezioni - una di queste - sarà davvero molto piccola e nascerà sulla piattaforma polivalente MEB.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/03/2022