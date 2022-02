Skoda Kodiaq, peso massimo campione di buone maniere. Prova video

È il tipico esemplare capobranco. Un fisico che mette in soggezione, ma anche un profondo istinto di protezione. L’esperienza e la saggezza per sopravvivere alle intemperie, ma anche un commovente senso per la famiglia. Non è un caso che il proprio SUV di grandi dimensioni, Skoda lo abbia battezzato come una sottospecie di orso bruno che popola l’omonima isola dell’Alaska. Carattere forte, ma anche un po’...introverso: se non ve ne eravate accordi, Skoda Kodiaq nel frattempo è cambiata. Più nella sostanza che nell’apparenza: per essere riconosciuto come tale, a un vero leader, basta la presenza. La guardo, la guido, la giudico.

Ricordo quando guidai Kodiaq per la prima volta. Era il 2017, il marchio ceco debuttava nella categoria SUV. D’accordo, nel 2009 usciva Yeti, ma - a parte il nome, sempre ispirato a una creatura selvaggia - era tutta un’altra cosa. Sta di fatto che mai, prima di allora, al volante di una Skoda avevo ricevuto tanti sguardi di curiosità, di ammirazione, fin stupore. Era il segnale che Skoda ce l’aveva fatta, che si era scrollata di dosso fino all’ultimo residuo della vecchia immagine.

PARENTELE Ha due sorellastre, Seat Tarraco e Volkswagen Tiguan Allspace, cioè Tiguan 7 posti. Proprio come lei. Abituati ormai ad elevati standard di design, ma soprattutto di qualità, Kodiaq restyling non ispira più, come cinque anni fa, un sentimento di meraviglia. Come tra adulti, mi sorge semmai spontaneo manifestarle le mie congratulazioni.

SIMPLY MATRIX Perché come prima, anzi più di prima, Kodiaq ora riesce ad abbinare la virilità del primitivo maschio alpha con la grazia di una dama dell’Impero Asburgico. Leggermente più rialzato il cofano motore, di superficie maggiore la calandra, dal profilo più ricercato anche i gruppi ottici, di serie con tecnologia LED e - a seconda delle specifiche - anche del tipo Matrix LED. E si badi bene, i LED a matrice non hanno solo uno scopo ornamentale: d’accordo la forma che richiama i cristalli di Boemia, ma a fare la differenza è soprattutto la funzione degli abbaglianti adattivi che si disattivano automaticamente quando la telecamera sul parabrezza registra la presenza di altri veicoli, o anche pedoni. Un pensiero in meno.

UN TOCCO DI STILE Completano il facelift esterno i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, nuovi cerchi in lega aerodinamici fino a 20 pollici, infine un bello spoilerino in nero lucido sopra il lunotto posteriore. Stazza da medio massimo (4 metri e 70 e 17 quintali abbondanti alla pesa), ma non un filo di grasso.

VEDI ANCHE

Educazione e buon gusto sono anche le password per accedere agli interni. Kodiaq ora può essere dotato di sedili ergonomici, con differenti opzioni di regolazione elettrica, rivestimento in pelle traforata, ventilazione e funzione di massaggio. E a proposito di rispetto per l’ambiente: a richiesta, i sedili Eco dispongono di rivestimenti in materiali riciclati e senza alcuna origine animale. La coscienza è pulita.

DIGITALMENTE Per il resto, il solito accogliente abitacolo dove uno spazio su misura di automobilisti più nordici che mediterranei (a richiesta c’è la terza fila di sedili), inoltre una cura del dettaglio di precisione più tedesca che esteuropea, convivono con un buon grado di tecnologia. Il cockpit digitale da 10,25 pollici non è di serie, d’accordo, mentre invece un display da 8 o 9,2 pollici, sempre a seconda dell’allestimento, è sempre al proprio posto, incastonato al centro del cruscotto tra le due bocche di ventilazione verticali. Sistema Bolero predisposto alla interconnessione senza fili con il proprio smartphone Apple o Android, versioni superiori Amundsen e Columbus con anche il navigatore incorporato. Per tutti, connessione a internet e aggiornamenti automatici da remoto. La piastra per la ricarica a induzione è un accessorio a parte, ma c’è.

Tradizionalista dentro. Niente ibrido, solo motori termici monoalimentati. Con un clamoroso cambio di casacca per Kodiaq RS, che dal 2 litri bi-turbo diesel passa la palla al 2.0 benzina. Che è anche più potente di prima, 245 cv anziché 240 cv. Con l’alimentazione a gasolio, in ogni caso Kodiaq non interrompe affatto il rapporto, pescando dalla banca organi Volkswagen il 2.0 TDI da 150 o 200 cv. A benzina, oltre alla RS, per la cronaca in gamma anche il 1.5 TSI 150 cv e il 2.0 TSI da 190 cv.

Ed è proprio il diesel top di gamma, in configurazione a quattro ruote motrici, automatico DSG a 7 rapporti e nello squisito allestimento Laurent & Klement, che mi ha ospitato durante questa breve chiacchierata. Difficile accorgersene premendo sul gas, o ascoltandone il rumore (non proprio moderato): si sappia in ogni caso che, rispetto alla edizione precedente, il palestratissimo 2.0 TDI da 200 cv e 400 Nm riceve ampie modifiche all’albero motore, al turbocompressore a geometria variabile, all’impianto di iniezione, soprattutto al convogliamento dei gas di scarico.

ECONOMY RUN Non un semplice intervento di routine, insomma: tanto che i consumi - oltre alle emissioni di diossidi di azoto - dovrebbero uscirne sensibilmente più bassi, nell’ordine del 6,3 l/100 km. Senza la trazione integrale, che sul 200 cv è di serie, si limerebbe qualche punto decimale in più. Proprio grazie al 4x4 a controllo elettronico, invece, l’aderenza è massima: su asfalto, dove lo 0-100 km/h in 7,7 secondi ne fa un mammifero da corsa. E pure su neve, dove Kodiaq si ricorda anche del proprio ruolo di fuoristrada “2.0”.

IN CONCLUSIONE Grande e grosso, ma raffinato. Intelligente, ma umile. Virile, ma anche molto elegante. E in allestimento top di gamma, il titolo di SUV premium Skoda Kodiaq se lo merita tutto.

Range dai 30.950 euro della 1.5 TSI Ambition ai 51.100 euro della nostra Kodiaq 2.0 TDI 200 cv Laurent & Klement. Quando si dice: solo il meglio. Per la terza fila a scomparsa, 1.200 euro in più.

Clicca Play sulla foto di cover e sali con me a bordo di Skoda Kodiaq restyling, il gigante buono che alla forza unisce l'eleganza e la comodità. In video, come cambia e come va su strada il big SUV della Repubblica Ceca: alla prova Kodiaq 2.0 TDI 200 cv DSG 4x4 Laurent & Klement. Buona visione.

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 200 CV DSG 4X4 L&K

Lunghezza 4.699 mm Larghezza 1.882 mm Altezza 1.681 mm Passo 2.790 mm Peso 1.767 kg Bagagliaio 835-2.065 litri Motore 4 cil. 1968 cc turbodiesel Euro 6d Potenza 200 CV a 3.500-4.200 giri/min. Coppia 400 Nm a 1.750-3.000 giri/min. Cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti Trazione integrale permanente Velocità max. 218 km/h Acc. 0-100 km/h 7,7 secondi Consumi 6,3-7,0 l/100 km Emissioni CO2 165-183 g/km Prezzo 51.100 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/02/2022