Nuova Skoda Fabia Monte Carlo, baby atleta in abito da sera

Quando utilitaria non fa affatto rima con pigrizia. Fabia ama lo sport e ha un debole per il Mondiale Rally. E proprio a uno dei rally più famosi in assoluto, un rally nel cui albo d'oro Skoda ha impresso il proprio nome numerose volte (la doppietta di categoria nel 1977 di Skoda 130 RS, l'impresa di Fabia Rally2 del 2017) è dedicata Fabia Monte Carlo, nuova top di gamma della quarta serie della storica boema da città. Il cuore pulsa a battiti ordinari (no nuovi motori), l'aspetto è invece quello dell'appassionata. Sotto, il video introduttivo.

Numerosi elementi di design neri rendono Fabia Monte Carlo più atletica dell'edizione standard. Oltre alla cornice della calandra, anche lo spoiler sul paraurti frontale presenta una finitura nera, come le calotte degli specchietti laterali, le minigonne laterali e il diffusore dello sportivo paraurti posteriore. Il lettering Škoda nero sul portellone posteriore è di serie, così come il tetto nero. L'ultra-Fabia è inoltre riconoscibile per i badge Monte Carlo sui passaruota anteriori e per lunotto e finestrini laterali oscurati. Gruppi ottici anteriori di serie con tecnologia LED, con possibilità di richiedere la variante bi-LED. Di serie anche i fendinebbia e i cerchi in lega Procyon da 17 pollici con finiture Aero e finitura lucida. A richiesta, cerchi Libra da 18 pollici.

Nuova Skoda Fabia Monte Carlo

Gli interni sono prevalentemente neri con dettagli rossi, vedi i rivestimenti dei sedili sportivi con poggiatesta integrati, di serie. Anche la striscia decorativa orizzontale sul cruscotto, insieme a parti della console centrale e delle maniglie, sono caratterizzate da finiture rosse, mentre il rivestimento interno del tetto e dei montanti è nero. I braccioli sulle portiere anteriori e la parte inferiore del cruscotto presentano un effetto sportivo carbon-look con cuciture bianche a contrasto. Rivestimenti dei pedali in acciaio inossidabile, soglie porte decorate con il logo Fabia. E ancora: leva del freno a mano e volante multifunzione a tre razze (con paddle in presenza di cambio DSG) sono rivestiti in pelle con cuciture nere di serie.

Nuova Skoda Fabia Monte Carlo, gli interni

La gamma di equipaggiamenti include infine l’illuminazione LED dell’abitacolo e cruscotto digitale da 10,25 pollici personalizzabile il quale, esclusivamente per il modello Monte Carlo, offre uno specifico e più dinamico layout di visualizzazione. Possibile scegliere tra due sistemi di infotainment: con display a colori da 8 pollici o con touchscreen da 9,2 pollici con sistema Amundsen, completo di comandi gestuali e assistente vocale digitale ''Laura''. Lato sicurezza, fino a 9 airbag e sistemi di assistenza come il Travel Assistant e il Park Assistant, normalmente riservati a veicoli di segmento superiore.

Nuova Skoda Fabia Monte Carlo, cockpit digitale di serie

Come gli allestimenti Ambition e Style, Škoda Fabia Monte Carlo disponibile in Italia con motorizzazioni ''mille'' a tre cilindri, range di potenza da 80 CV a 110 CV e omologazione Euro 6d. L'aspirato 1.0 MPI da 80 CV e il turbo benzina 1.0 TSI da 95 CV sono dotati di cambio manuale a cinque marce, mentre per il 1.0 TSI da 110 CV è possibile scegliere tra cambio manuale a sei marce e automatico DSG a sette rapporti. A breve, listino prezzi e tempi di uscita sul mercato Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/02/2022