Inarrestabile Skoda: tre nuove (piccole) elettriche in cantiere

Anticipato da due cortometraggi “emotional”, che vedono impegnato a recitare anche il CEO di Skoda Thomas Schäfer, ieri è stato presentato il nuovo SUV elettrico Enyaq Coupé iV, versione con carrozzeria sportiva del primo modello 100% a batteria della casa boema.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: visuale di 3/4 anteriore

TRE NUOVI MODELLI Al termine della presentazione sul palco, lo stesso Schäfer ha anticipato l’arrivo di tre nuovi modelli a batteria, che verranno presentati “nei prossimi anni”. Saranno più piccoli di Enyaq (qui la nostra prova video) e saranno realizzati sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen per le auto elettriche: quasi certo l’arrivo di un modello compatto su base Volkswagen ID.3, e uno più piccolo che rimpiazzi la piccola Citigo elettrica mandata in pensione nel 2020. Schäfer non ha comunque escluso la possibilità di un modello più grande in futuro, magari a sette posti.

Volkswagen ID. Life, visuale di 3/4 anteriore

MERCATO IN CRESCITA Come tutti gli altri costruttori, insomma, anche Skoda punterà moltissimo sul mercato delle auto elettriche per i prossimi anni. L’obiettivo, dichiarato da Thomas Schäfer al termine della presentazione, è vendere tra il 50 e il 60% di auto elettriche in Europa entro il 2030. “Perché una cosa è sicura”, ha chiosato il CEO di Skoda prima dei titoli di coda dell’evento: “in Europa, il futuro è elettrico”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/02/2022