UN MIRACOLO! Non più tardi di qualche giorno fa, abbiamo condiviso con voi la mini-guida alle auto elettriche più "cheap" oggi sul mercato, in particolare i modelli acquistabili (con contributi pubblici) spendendo meno di 15.000 euro. Si aggiunge ora all'elenco anche Skoda Citigo-e iV, ma il suo è davvero un colpo basso: prezzi a partire da 19.900 euro, sconto massimo cumulabile di 14.000 euro. Morale: Skoda Citigo-e iV può essere tua a 5.900 euro, neanche Panda riesce a scendere a un livello simile. Per non dire che soltanto un anno fa una qualsiasi elettrica dai costi così bassi era impensabile. Ecco come la piccina Skoda riesce nel miracolo.

L'IDENTIKIT Presentata la primavera scorsa, Skoda Citigo-e iV è l'alternativa in saporita zuppa ceca di Volkswagen e-up! e Seat Mii Electric. Come anche la tedesca e la spagnola, il suo motore elettrico da 83 cv è alimentato da una batteria agli ioni litio da 60 Ah e capacità di 36,8 kWh. La citycar del brand boemo è accreditata di un'autonomia WLTP (cioè realistica) di 260 km con un singolo ciclo di ricarica. A proposito: con colonnina da 40 kW a corrente continua, Citigo-e iV si rigenera all'80% in meno di un'ora. Il processo di carica dura invece 4 ore con wallbox a corrente alternata da 7,2 kW, oppure 12 ore utilizzando una ricarica domestica da 2,3 kW. Tutti i cavi necessari per ogni tipo di ricarica sono compresi nella dotazione di serie già dalla versione Ambition.

EQUIPAGGIAMENTI Proprio Ambition è il nome dell'allestimento base: di serie 6 airbag, cerchi da 16 pollici, luci diurne a LED, clima automatico, mantenimento di corsia Lane Assistant, computer di bordo, radio Swing da 6,5 pollici con ingressi Aux-In, SD card, USB e Bluetooth, inoltre docking station per smartphone, sedili sportivi neri e il servizio di accesso remoto al veicolo tramite smartphone Škoda Connect. La versione Style aggiunge i cerchi in lega neri diamantati, calotte specchietti retrovisori e maniglie in tinta carrozzeria, specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, volante multifunzione in pelle, Ambient Light in colore bianco sulla plancia, sedili sportivi in tessuto Style e regolazione in altezza dei sedili anteriori.

SOTTRAZIONI Veniamo al punto. Skoda Citigo-e iV costa di listino 22.300 euro (Ambition) o 23.700 euro (Style). In fase di lancio (fino al 30 novembre, salvo proroghe), prezzo promo di 19.900 euro (Style), quindi un contributo Skoda di 3.800 euro. Grazie agli incentivi statali (ecobonus), altri 4.000 euro di sconto senza rottamazione, che diventano 6.000 euro con rottamazione. Si scende così a 13.900 euro, cifra finanziabile anche in 35 rate da 75 euro al mese (anticipo di 3.000 euro). Dulcis in fundo: in Lombardia, per effetto degli ecoincentivi riservati alle auto green, altri 8.000 euro di contributo. Ecco che una Citigo elettrica a 5.900 euro è cosa fatta. E in tema EV, il fattore prezzo (almeno quello) cessa di essere una scusa.