Autore:

Federico Sardo

IL LANCIO Il 23 maggio ci sarà il lancio della prima Skoda interamente elettrica. L'ufficialità sul nome ancora manca, ma che si chiami Skoda Citigo-e o Skoda e-Citigo, si sa che sarà presentata a Bratislava, dopo essere stata anticipata da un’immagine pubblicata su Twitter (che qui riportiamo). Il bello è che la prima full-electric della casa cecoslovacca dovrebbe battere in autonomia le cugine di Volkswagen e-Up e Seat e-Mii. Ecco che cosa ne sappiamo...

AUTONOMIA Secondo quanto dichiarato da fonti ufficiali, l’autonomia in piena carica della Skoda Citigo-e dovrebbe essere di 300 km, un range che la porrà al top delle altre auto interamente elettriche del suo settore. A conti fatti dovrebbe avere circa 140 km di autonomia in più delle sue dirette concorrenti, grazie a una batteria di dimensioni maggiori. Alain Favey, a capo del settore vendite e marketing di Skoda, ha dichiarato che il marchio stava aspettando che l’autonomia dell’elettrico arrivasse proprio a 300 km, un range che la casa ceca ritiene adatto al profilo dei suoi clienti. È probabile però che questo record venga presto superato, visto che le nuove tecnologie per le batterie verrano in futuro implementate anche dalle case concorrenti.

QUANDO ARRIVA E PREZZO Il design della vettura sarà sostanzialmente molto simile a quello della Citigo standard, fatto salvo per una griglia del radiatore sigillata e per un paraurti anteriore più liscio, oltre ovviamente alla presa per la ricarica al posto dell’ingresso del serbatoio. Christian Strube, membro del board per lo sviluppo tecnico del brand della Repubblica Ceca, ha annunciato che la Citigo elettrica sarà sul mercato per la fine del 2019. Ancora nessuna comunicazione per quanto riguarda il prezzo.

I PROGRAMMI DI SKODA Strube ha anche confermato per il prossimo anno il lancio di una versione plug-in ibrida di Superb: sarà il primo modello plug-in della casa, con un’autonomia prevista di 70 km. A seguito di queste uscite i piani di Skoda prevedono quella che sarà verosimilmente la principale uscita in campo elettrico del marchio, con tutta probabilità un SUV. Skoda ha in programma per il 2025 di introdurre in tutto dieci modelli elettrici nella propria gamma, tra plug-in ed EV.