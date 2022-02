Skoda Fabia Monte Carlo, la piccola boema si veste da sportiva

Come da tradizione, anche per la nuova utilitaria boema fresca fresca di debutto arriverà la variante sportiva (almeno nel look)

Al momento abbiamo solo qualche bozzetto ufficiale pubblicato dalla stessa Skoda, ma è più che sufficiente per farsi una primissima idea di come sarà la versione Monte Carlo della nuova Fabia, l’utilitaria boema fresca fresca di debutto (e che abbiamo provato in anteprima qualche mese fa).

LA TERZA Come per gli altri modelli di Fabia che l’hanno preceduta - dalla seconda generazione in poi - e per altri della gamma Skoda (attualmente la media Scala e sul SUV compatto Kamiq), la nuova Fabia Monte Carlo si caratterizza per un look sportivo molto particolare, a cominciare dall’imprescindibile carrozzeria di colore rosso.

Skoda Fabia Monte Carlo: i primi bozzetti dell'allestimento sportivo

VEDI ANCHE

TOTAL BLACK La cornice della calandra è nera, così come le prese d’aria di maggiori dimensioni del paraurti sportivo, e le piccole alette aerodinamiche nella parte bassa. Lungo la fiancata il nero ricopre le cornici dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori e le minigonne laterali. Dietro, invece, lo ritroviamo nel diffusore per l’aria sotto il paraurti (anch’esso dal disegno sportivo), nel lettering Skoda e nel piccolo spoiler sopra il lunotto. Sui passaruota anteriori saranno presenti i badge specifici di questa versione.

Skoda Fabia Monte Carlo: l'abitacolo nei primi bozzetti dell'allestimento sportivo

INTERNO SPORTIVO Come all’esterno, anche l’abitacolo è dominato dal colore nero: i sedili sono sportivi con poggiatesti integrati, il volante è a tre razze con la corona schiacciata nella parte bassa e il badge Monte Carlo nella razza centrale. Freno a mano, leva del cambio e volante sono rivestiti in pelle. Spiccano le finiture in plastica rossa nella console centrale, nelle maniglie delle portiere e lungo la plancia, fin dentro le bocchette circolari dell’aria. La parte inferiore del quadro strumenti e i poggiabraccia nelle portiere avranno finiture che ricordano la fibra di carbonio.

E I MOTORI? Al momento Skoda non ha svelato nulla sulle motorizzazioni di Fabia Monte Carlo. Prevedibile, almeno al momento, che l’allestimento dal look sportivo venga proposto per tutti i propulsori in gamma, che poi è il 1.0 a tre cilindri turbo benzina con potenze che vanno dai 65 ai 110 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/02/2022