ALLESTIMENTO SPORTIVO Da qualche anno gli allestimenti Monte Carlo delle auto Skoda celebrano i successi nel motorsport della casa ceca: si tratta di pacchetti estetici sportiveggianti che strizzano l’occhio al mondo delle corse, senza modifiche sotto il cofano. La versione Monte Carlo del crossover compatto Kamiq era già stata presentata allo scorso Salone di Francoforte, ma Skoda ha presentato oggi in maniera ufficiale la versione sportiva di Kamiq e della nuova Scala.

KAMIQ MONTE CARLO Il piccolo crossover nella versione Monte Carlo monta cerchi neri Vega da 18 pollici, il tetto panoramico in vetro (non apribile), fari anteriori e posteriori full LED, e un inedito paraurti anteriore sportivo. Dietro troviamo invece un diffusore di colore nero e le scritte dello stesso colore sul portellone.

NELL’ABITACOLO All’interno Kamiq Monte Carlo si presenta con nuovi sedili avvolgenti, volante sportivo e pedaliera in alluminio. La luce ambientale di colore rossa dona un ulteriore tocco “racing”, unita al rivestimento nero del tetto e il battitacco con la scritta Kamiq. Sul fronte della tecnologia, di serie c’è il Virtual Cockpit digitale, il sistema di infotainment Amundsen con navigatore e schermo da 9,2 pollici, comandi gestuali e un anno di Care Connect.

SCALA MONTE CARLO Analoghe le modifiche all’esterno di Scala, con luci full LED anteriori e posteriori, paraurti anteriore sportivo con calandra nera, finto diffusore posteriore nero. Anche per questo modello, cerchi da 18” neri Vega. Dentro ritroviamo, come per Kamiq, l’infotainment Amundsen da 9,2 pollici, il Virtual Cockpit, sedili e volante sportivi, pedaliera in alluminio, luce ambientale rossa, cuciture rosse a contrasto, battitacco con la scritta Scala e cromature attorno alle bocchette d’aerazione del climatizzatore.

MOTORI E PREZZI Due le motorizzazioni della Kamiq e della Scala Monte Carlo: il 1.0 TSI da 116 CV e il 1.5 TSI da 150 CV, sia in versione con cambio manuale che con l’automatico a doppia frizione DSG. I prezzi partono da 22.680 sterline per la Scala da 116 CV e 24.080 sterline per quella da 150 CV; per quanto riguarda Kamiq, prezzi da 23.305 sterline per il 116 CV e da 24.705 sterline per il 150 CV. Aggiorneremo l'articolo non appena riceveremo i prezzi per il mercato italiano.