Autore:

La Redazione

KAMIQ IN VIDEO Al Salone di Francoforte 2019 Skoda ha portato un allestimento speciale della Kamiq pensato per celebrare i successi nel motorsport. Skoda Kamiq Monte Carlo ha frontale e calandra in nero lucido e un paraurti con appendici aerodinamiche nella parte inferiore. I motori disponibili sono 5, dal 1.0 TSI da 95 cv, al 1.0 TSI da 115 cv e il potente 1.5 TSI 4 cilindri 150 cv. C'è anche il gasolio, 1.6 TDI da 115 cv, affiancato da una new entry nella gamma motori: il tre cilindri a metano 1.0 G-TEC da 90 cv. Tanti dettagli in più nel nostro video live dal Salone. Tutte le novità Skoda, invece, sono nel nostro Speciale Stand Skoda.