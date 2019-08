Autore:

Matteo Gallucci

SUV FAMILY Si amplia la famiglia SUV di Skoda. Dopo Karoq e Kodiaq arriva la Skoda Kamiq: il piccolo city SUV che permette alla Casa della Freccia Alata di entrare nel segmento dei B-SUV (il segmento che cresce del 13% annuo). La Kamiq utlizza la piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen nella versione A0, quindi non potrà disporre della trazione integrale. È una parente stretta della Skoda Scala, con la quale condivide molti componenti, e stile degli interni, caratterizzati sempre a favore della praticità tipica di Skoda.

COM’È FUORI Lo stile è più vicino ad una crosswagon compatta rispetto ad un solito SUV. Le dimensioni sono di 4.24 metri di lunghezza, 1,79 in larghezza e 1,53 in altezza. Il passo è di ben 2,65 metri e assicura un ottimo spazio disponibile a bordo rispetto alla sua lunghezza e categoria di appartenenza. Per rendere meglio l’idea pensate che la Skoda Karoq è lunga 4,38 metri ed ha un passo di 2,63. A livello stilistico si distingue per un frontale molto personale caratterizzato da fari sottili a LED (di serie per tutte le versioni). Uno sguardo accigliato, incattivito dalle linee marcate sul cofano motore che creano un tunnel bombato fino al logo di Skoda. Anche i fari posteriori sono a LED a forma di boomerang rovesciato ma qui il logo del Brand sparisce in favore del lettering SKODA, più elegante.

COM’È DENTRO Nonostante le dimensioni ridotte a bordo di Kamiq lo spazio per gli occupanti è ottimo (da categoria superiore). L’accesso all’abitacolo è comodo e la seduta rialzata permette sempre una ottima visibilità. Spazio anche per i bagagli visto che la capacità del vano è di 400 litri in conformazione standard che aumenta a divanetto posteriore abbattuto a 1.395. In più reclinando il sedile del passeggero anteriore si possono ospitare oggetti lunghi fino a 2,45 metri. La plancia è composta da plastiche dure e materiali soft touch con gli interni porta rivestiti in microfibra. Ci sono dei pacchetti specifici per personalizzare l’auto con luci ambiente, listelli decorativi e cuciture a contrasto.

CONNETTIVITÀ INFOTAINMENT Il sistema di infotainment Bolero è di serie e offre uno schermo touchscreen da 8’’. La versione standard ha 2 prese USB Type-C con connettività Apple, SmartLink via cavo (Apple CarPlay, Android Auto, Mirrorlink e accesso ai dati di guida con Skoda OneApp), 8 altoparlanti, Bluetooth, Radio DAB+ e AM/FM con info traffico, Skoda Care Connect con chiamata d’emergenza (a vita) e Service Proattivo (valido per 10 anni). Scegliendo la versione superiore Amundsen si aggiunge: lo schermo touchscreen centrale diventa da 9,2’’, viene integrata la navigazione 3D e Gesture Control (la fluidità dello schermo migliora con le voci che si rendono meglio visibili avvicinando la mano ad esso). Abbiamo anche l’assistente vocale con voce naturale che risponde alle nostre domande attivabile con: “Hey, Laura”, l’aggiornamento mappe gratuito (SSD 64 GB), l’eSIM LTW con hotspot Wi-Fi, il Virtual Cockpit da 10 pollici come cruscotto digitale che integra anche le mappe ed è completamente personalizzabile, due porte USB di tipo C anche per la zona posteriore, i servizi di accesso remoto e infotainment online (gratis 1 anno).

SICUREZZA ATTIVA Skoda continua la propria campagna di democratizzazione della sicurezza offrendo, di serie, una dotazione molto completa. Infatti già nel primo allestimento Ambition abbiamo il Front Assistant con riconoscimento pedone, l’Adaptive Cruise Control fino a 210 km/h, il Lane Assistant che mantiene il veicolo in corsia, la chiamata automatica di emergenza, il Driver Activity Assistant che ci avverte in caso di stanchezza, 6 Airbag, ABS ed ESC. La novità (optional) è rappresentato dal Side Assistant il sistema di avviso angolo cieco che copre un’area fino a 70 metri (20 metri dietro l’auto). Questo sistema include il sistema che in retromarcia, fino ai 15 km/h, avverte fino a frenare autonomamente in caso di pericolo.

MOTORI E TRASMISSIONI La gamma motori prevede tre benzina, un solo diesel e una versione metano. Il 1.0 3 cilindri da 95 CV e cambio manuale 5 marce, il 1.0 3 cilindri da 115 cavalli e cambio manuale a 6 marce o DSG 7 e il 1.5 4 cilindri da 150 CV con cambio DSG 7 rappresentano l’offerta dei benzina. Il 1.6 TDI da 115 CV è abbinabile al cambio manuale a 6 marce o DSG 7 e rappresenta l’unica offerta a gasolio. Lato green la versione a metano con il 1.0 da 90 CV e cambio manuale a 6 marce.

USCITA E PREZZO La nuova Skoda Kamiq sarà in prevendita da ottobre 2019 mentre arriverà nelle concessionarie italiane a partire da novembre. Il prezzo di listino non è ancora ufficiale ma si avvicinerà ai 20.000 euro. Per il lancio il prezzo promozionale sarà di circa 18.000 euro.