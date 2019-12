A TUTTO GAS Non può più fregiarsi di essere l'unico, Seat Arona, tra i Suv alimentati a gas metano. Santa Lucia regala ai fan del CNG un'altra proposta, sempre un player dello schieramento di Gruppo Volkswagen. Ecco Skoda Kamiq G-TEC, e per guidare alti e al tempo stesso guidare a metano, ora puoi bussare anche al negozio della Freccia Alata. La prevedita è iniziata, prezzi da 22.590 euro, cioè 1.860 euro in più rispetto a Kamiq 1.0 TSI.

ARONA DOCET Esattamente come il cugino di lingua spagnola, Skoda Kamiq G-TEC trasforma a metano il noto 3 cilindri 1.0 turbo benzina progettato a Wolfsburg: 90 cv di potenza (solo 5 cv in meno rispetto all'edizione standard), 160 Nm di coppia. Tre serbatoi di gas naturale, dalla capacità totale di 13,8 kg, assicurano un'autonomia (sostiene la Casa) di 400 km tra un rifornimento e il successivo. Il valore è in fase di omologazione, facile che il ciclo WLTP cali l'asticella a 360-370 km: ma è pur sempre oro colato, dal momento che il pieno di gas costa la miseria di 14 euro circa. Esaurito il contenuto delle bombole, la mini-riserva di benzina (9 litri) spinge comunque Kamiq per altri 100 km.

DIGITAL SUV Proposto nella versione Ambition, Kamiq 1.0 G-TEC riprende i contenuti di sicurezza attiva e connettività proposti per le altre motorizzazioni. Sono quindi di serie tecnologie di guida assistita di Livello 2 come Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni, gruppi ottici a LED. Completano il pacchetto: connessione smartphone anche wireless, schermo touch da 8 pollici, Bluetooth e radio DAB+. Via alle telefonate.