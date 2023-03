Lexus RZ 450e: l'elettrica premium con volante a cloche

Si scrive Lexus RZ 450e, si legge maxi-SUV premium a batterie. La nuova Sport Utility elettrica giapponese si unisce alla cuginetta Toyota bZ4X (qui l'approfondimento) e si prepara ad affrontare a testa alta la solita Tesla e le inossidabili corazzate tedesche a zero emissioni. E per farlo questa RZ 450e sfodera un armamentario d’eccellenza degno di una vera ammiraglia!

SPIGOLOSA QUANTO BASTA

Nonostante la base meccanica sia la stessa di bZ4X, questa Lexus guadagna un look decisamente più audace e sofisticato. Sul frontale, l’immancabile griglia a clessidra (senza aperture) è rimasta al suo posto e ha assunto una forma tridimensionale. Le fiancate invece sono un susseguirsi di linee tese e filanti. Il look dinamico e muscoloso culmina in un posteriore tagliente e parecchio inclinato (quasi da coupé), con le luci LED che si allungano su tutto il portellone. Davvero appariscente poi questa colorazione bicolor Sonic Copper con tetto nero a contrasto. Regala all’auto un aspetto elegante e raffinato.

Lexus RZ 450e: 3/4 anteriore

FINITURE DI LIVELLO

All’interno la qualità si percepisce un po’ ovunque. Le plastiche morbide si accompagnano a finiture in Alcantara su parte dei sedili e sui pannelli porta. In generale la percezione è che tutto l’abitacolo sia confezionato davvero con molta cura. Anche sul retro i materiali soft-touch abbondano e in più c’è davvero tantissimo spazio per testa e gambe con il pavimento piatto privo del tunnel della trasmissione. Su questa versione poi c’è la chicca del tetto panoramico in vetro opacizzabile senza meccanismo di avvolgimento della tendina. Una soluzione furba che non ruba spazio in altezza. In aggiunta RZ è fornita di un sistema di bloccaggio automatico delle portiere, che impedisce di uscire dall'auto quando sopraggiunge da dietro un'altro veicolo o una bicicletta.

Lexus RZ 450e: dettaglio interni

COME UN AEREO!

A rubare la scena su RZ 450e ci pensa però il nuovo volante a cloche ribattezzato One Motion Grip. Si tratta di un comando ''digitale'' che sfrutta la tecnologia Steer by Wire in modo analogo a quanto succede sugli aerei (qui il nostro approfondimento). Infatti, non c’è più un collegamento meccanico tra volante e asse sterzante in quanto la rotazione delle ruote è gestita interamente dall’elettronica dell’auto. Si tratta di un sistema ancora in fase di omologazione e che debuttarà soltanto nel 2035 (noi lo abbiamo provato in anteprima con tanto di documento speciale per la circolazione su strada). Il nuovo volante di Lexus fa coppia con un quadro strumenti piuttosto risicato, dal look quasi motociclistico direi. A centro plancia c’è invece un display da 14 pollici orientato verso il guidatore, con pochissimi comandi fisici. Il climatizzatore sfrutta una pompa di calore compatta posizionata sotto il cruscotto.

Lexus RZ 450e: il volante One Motion Grip

DIMENSIONI E ABITABILITÀ

Le dimensioni di Lexus RZ sono da SUV di segmento superiore. Con i suoi 4,8 metri in lunghezza, 1,9 metri in larghezza per 1,63 metri in altezza la giapponese rivaleggia con Tesla Model Y, BMW iX3 e Mercedes EQC. Lexus posiziona nuova RZ proprio a cavallo di NX (qui la nostra prova) e RX. Come anticipato tutti questi centimetri si riflettono in un’abitabilità davvero generosa, soprattutto al posteriore: diciamo che in 5 si viaggia davvero in gran scioltezza. Il bagagliaio però non è da record: parte da 522 e arriva a un massimo di 1.451 litri con imboccatura regolare ma un po’ sollevata da terra. Nel segmento c’è chi fa meglio.

Lexus RZ 450e: la zona anteriore

AUTONOMIA E RICARICA

Lexus RZ 450e nasce sulla piattaforma e-TNGA del Gruppo Toyota. Un’architettura sviluppata appositamente per i veicoli a batteria. In questo caso l’accumulatore da 71,4 kWh va ad alimentare due motori elettrici per una potenza complessiva di 313 CV. Il torque vectoring è garantito poi dal sistema Direct4, che ripartisce la coppia in maniera intelligente tra i due assi. Le performance sono di tutto rispetto con una velocità massima autolimitata di 160 km/h e uno 0-100 chiuso in 5.3 secondi. Niente male per un gigante che - a vuoto - supera agevolmente le due tonnellate (2.055 kg per l'esattezza). La ricarica ad alta potenza in HPC sfrutta una potenza massima di 150 kW, che permette di ripristinare l’80% di batteria in circa 30 minuti. Il caricatore interno invece è da 11 kW, da una colonnina pubblica in corrente alternata di pari potenza per il pieno tocca aspettare quasi 6 ore e mezza. L’autonomia massima in condizioni ottimali è di oltre 400 km. Appena partito con il pieno, la percorrenza stimata è di 285 km.

Lexus RZ 450e: in carica

IMPRESSIONI DI GUIDA

Come intuibile, l’esperienza di guida di Lexus RZ ruota tutta intorno al volante a cloche. Ammetto che una volta fattaci l’abitudine è difficile tornare indietro, anche se onestamente all’inizio ero un po’ scettico. Innanzitutto, l’assenza della corona superiore migliora la visibilità riducendo le distrazioni (all'inizio l'abitudine mi porta a cercare la parte alta del volante). Controllo meglio strada e riesco a focalizzare bene lo sguardo su ciò che c’è davanti! Il feedback è piuttosto insolito perché a bassa velocità basta pochissimo angolo volante per far curvare (anche di parecchio) l'auto, mentre in autostrada - viceversa - tocca insistere di più sul volante per far girare le ruote. Con questo grado di demoltiplicazione (variabile) la guida - in realtà - si fa più comoda e piacevole, tanto che durante il parcheggio non arrivo mai a incrociare le mani per concludere la manovra!

Lexus RZ 450e: prova su strada

SA COCCOLARMI! L’elettronica reagisce sempre in maniera precisa ad ogni singolo movimento che impartisco alla cloche. Per il resto RZ 450e si conferma un’elettrica dall’animo vivace. Nonostante la velocità massima sia limitata, gli spunti sono sempre bruciati e incollano al sedile. L’erogazione della potenza passa attraverso quattro modalità di guida, con i rallentamenti che si gestiscono anch’essi su quattro livelli a intensità crescente e con il passaggio da frenata rigenerativa a decelerazione meccanica che resta sempre impercettibile. L’aspetto meno convincente resta un po’ l’agilità fra le curve. Se si forza un po’ la mano i trasferimenti laterali si fanno piuttosto marcati. Nel complesso, nuova RZ è un'auto molto comfortevole, silenziosissima che sa coccolare a dovere il suo guidatore.

Lexus RZ 450e: test drive

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Sul fronte della sicurezza Lexus offre sulla RZ la guida assistita di livello 2 con una suite di ADAS completa, che prevede: il Pre-Collision System, il cruise control adattivo, l’avviso di allontanamento e il mantenimento corsia, il monitoraggio della stanchezza del conducente, il riconoscimento della segnaletica stradale e il Proactive Driving Assist. Al momento il listino non è stato ancora comunicato (verrà svelato ad aprile), ma è stato confermato che gli allestimenti saranno due: Design e Luxury con prezzi compresi fra i 75.000 e 85.000 euro.

Lexus RZ 450e: badge posteriore

SCHEDA TECNICA LEXUS RZ 450e

Motore 2 motori elettrici sincroni a magneti permanenti (uno per asse) Potenza 313 CV Coppia 266 Nm (motore anteriore) + 168 Nm (motore posteriore) Prestazioni Vel. Max. 160 km/h | 0-100 km/h in 10,9 secondi Trazione Integrale Cambio Riduttore a rapporto fisso Batteria Ioni di litio 71,4 kWh (lordi) Autonomia 404-406 km (misto WLTP) Dimensioni 4,8 x 1,9 x 1,63 m Passo 2,85 m Posti 5 Peso a vuoto 2.055 kg Bagagliaio Da 522 litri a 1.451 litri Consumi (misto WLTP) 18,2 -18,7 kWh/100 km Prezzo Disponibile a partire da aprile 2023

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/03/2023