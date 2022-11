The Red Sound, Lexus per la giornata contro la violenza sulle donne

Parte oggi l’iniziativa di Lexus in collaborazione con WeWorld: un suono del clacson per per le donne alla guida da usare in caso di pericolo

Il claim della campagna di Lexus per lanciare l’iniziativa di sensibilizzazione The Red Sound colpisce subito nel segno: “Donna al volante in pericolo costante”, a riprendere uno dei luoghi comuni più diffusi tra gli automobilisti, e che invece ricorda che una donna alla guida è maggiormente soggetta ad aggressioni e molestie rispetto a un uomo.

The Red Sound, l'iniziativa di Lexus e WeWorld per il 25 novembre

LA GIORNATA Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una delle questioni sociali più pressanti e al tempo stesso più ignorate della storia: nel mondo, la violenza contro le donne coinvolge 1 donna su 3. Un dato impressionante, che anche in Italia non è molto diverso: il 31,5% delle donne ha infatti subìto, nel corso della propria vita, qualche forma di violenza fisica o sessuale. Violenza che si consuma in casa, soprattutto, ma anche per strada, dove le donne al volante sono spesso bersaglio di un’aggressività spesso figlia dei luoghi comuni evidenziati dal claim della campagna di Lexus.

The Red Sound, una Lexus rossa

UN SUONO La campagna di Lexus lancia The Red Sound, un suono di clacson pensato per chiedere aiuto agli altri automobilisti qualora una donna si ritrovi a subire aggressioni o molestie mentre si trova alla guida: due colpi di clacson brevi seguiti da uno lungo.

The Red Sound, il QR Code per ascoltare il suono del clacson

CAMPAGNA SOCIAL Per condividere l’iniziativa di Lexus, la casa giapponese ha anche previsto l’hashtag #theredsound, e un QR Code da inquadrare con il telefono per ascoltare il suono del clacson (che trovate anche qui, o in fondo alla pagina).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/11/2022