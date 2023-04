Lexus LM: per la prima volta il minivan luxury anche in Europa!

Quattro anni dopo il debutto ufficiale sui mercati asiatici, Lexus ha svelato la versione 2023 del minivan LM, un modello che scommette ancor di più su lusso ed esclusività (qui la prova di nuova Lexus RZ). Presentato proprio in questi giorni allo Shanghai Auto Show, Lexus LM sarà offerto in oltre 60 Paesi (Europa compresa). Le prime indiscrezioni dalla Cina sembrerebbero però escluderne l’arrivo sul mercato nord-americano.

Lexus LM: laterale

TECNOLOGIA AL TOP Nuovo LM (che misura 5,12 metri in lunghezza con un passo di 3 metri) beneficia di una serie di miglioramenti che lo mettono in competizione diretta con un mostro sacro del segmento come Mercedes Classe V. Tanti gli interventi tecnici, incluso l’aumento della rigidità torsionale del telaio studiato per garantire maggior sicurezza e comfort a passeggeri e guidatore. Lexus ha inoltre equipaggiato LM con una versione ottimizzata delle rinomate sospensioni AVS (Adaptive Variable Suspension), per assicurare una guida fluida e una risposta dello sterzo ancor più precisa.

Lexus LM: posto di guida

MASSIMO COMFORT Per sviluppare i sedili, i gli ingegneri Lexus hanno analizzato i movimenti del corpo dei passeggeri creando delle sedute in grado di ridurre le sollecitazioni alla testa, ammortizzare le sollecitazioni, stabilizzando la visuale di guidatore e passeggeri. Lexus LM sarà disponibile in configurazione da 4, 6 e 7 posti. Il modello a 4 posti sarà la versione più lussuosa e disporrà di divisorio tra i sedili anteriori e posteriori, di un display widescreen da 48 pollici, di un frigorifero e di sedili climatizzati (qui la prova di Lexus NX 350h). LM potrà contare inoltre su un avanzato sistema di riscaldamento e raffreddamento che rileva la temperatura dei passeggeri monitorando viso, petto e parte inferiore delle gambe, regolando di conseguenza la climatizzazione in abitacolo.

Lexus LM: abitacolo

IN PIENA SICUREZZA Grazie al Lexus Safety System+, LM 2023 si affiderà a un sistema di sicurezza di pre-collisione di ultima generazione. In aggiunta, la suite ADAS contemplerà il Dynamic Radar Cruise Control e il Lane Departure Alert. Al momento, Lexus non ha ancora rese note specifiche sulle motorizzazioni di nuova LM, anticipando però che il minivan sarà venduto con propulsori ibridi: un quattro cilindri turbo da 2,4 litri e un quattro cilindri (aspirato) da 2,5 litri.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/04/2023