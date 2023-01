Toyota: si ferma (temporaneamente) l'impianto che produce Yaris e Aygo X

Lo stabilimento Toyota di Kolín - situato a pochi chilometri da Praga - verrà chiuso temporaneamente a causa della carenza di alcuni componenti. La notizia è stata ribattuta da Automotive News Europe, che in un comunicato ha confermato il blocco del complesso produttivo ceco a partire dal prossimo 31 gennaio. A Kolín vengono realizzati i modelli compatti della gamma Toyota: Aygo X e Yaris (che però viene prodotta anche in Francia). Come prevedibile, la chiusura dello stabilimento potrebbe avere un impatto negativo sui tempi di consegna di entrambi i modelli nel Vecchio Continente.

Nuova Toyota Aygo X

MANCANO I COMPONENTI ''A causa della carenza di componenti nella catena di approvvigionamento, saremo costretti a interrompere temporaneamente la produzione dal 31 gennaio'', ha dichiarato il portavoce dello stabilimento Tomas Paroubek ai microfoni di Automotive News Europe. La chiusura temporanea di Kolín arriva dopo l’aumento della produzione dello stabilimento del 35% dello scorso anno (qui la nostra prova di Toyota Aygo X). Una scelta figlia del massiccio investimento da oltre 180 milioni di euro operato dal costruttore giapponese per espandere le linee produttive e per prepararle ad accogliere la nuova piattaforma TNGA-B (Toyota New Global Architecture) del Gruppo.

Nuova Toyota Yaris

NON UN CASO ISOLATO Non si tratta della prima volta che la fabbrica è stata costretta a chiudere: lo stop alla produzione era stato impartito anche a metà del 2021 a causa della carenza globale di semiconduttori. Allora, oltre al complesso di Kolín, vennero fermati momentaneamente anche gli stabilimenti localizzati in Francia e in Turchia. Quanto succede a Kolín non è però un caso isolato, visto e considerato che recentemente anche altre Case automobilistiche sono state colpite dal medesimo problema e obbligate a mettere fuori servizio i loro impianti produttivi.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/01/2023