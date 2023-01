Toyota RAVCross, quando Corolla Cross si crede un RAV4

Capita che il proprio box e il proprio portafogli votino Corolla Cross, ma il proprio cuore tifi RAV. Esiste un modo per accontentare il cuore e la ragione? Per vie ufficiali no, devi per forza scegliere. Una soluzione chiavi in mano, tuttavia, un preparatore giapponese l'avrebbe pure trovata: prendi una Corolla Cross, la sottoponi a chirurgia facciale e avrai RAVCross, l'incrocio che mette tutti d'accordo. Il singolare bodykit in stile RAV4 è opera del tuner Rivai e ha debuttato i giorni scorsi al Tokyo Auto Salon 2023: il risultato è quello che si apprezza in foto.

RAV WANNABE Il biglietto da visita di RAVCross è il frontale, ridisegnato sull'esempio dell'allestimento Adventure di RAV4. Col nuovo musetto appiccicato addosso, Corolla Cross acquista una griglia esagonale di maggiore ampiezza (con scritta Toyota a caratteri cubitali anziché il logo), inserti in plastica che coprono le estremità dei fari, finte prese d'aria laterali che ospitano i fendinebbia e uno skidplate in alluminio style sotto l'ingresso del paraurti inferiore. Contribuiscono al look più massiccio i parafanghi in plastica imbullonati e un nuovo set di cerchi in lega Delta Force da 16 pollici che calzano pneumatici offroad.

AVVENTURIERA Le credenziali fuoristrada di RAVCross non restano solo su carta. Fanno parte del processo di trasformazione anche un sollevatore a sospensione AgeMaxxi che aumenta l'altezza da terra, una piattaforma per il tetto Rhino-Rack Pioneer per trasporti extra, custodie da tetto ROAM Adventure con 52 litri di spazio di archiviazione ciascuna, proiettori LED supplementari KC HiLiTES per combattere l'oscurità nella natura selvaggia, infine una tenda retrattile Rhino-Rack Sunseeker.

IL CATALOGO Rimasti folgorati e pronti a discutere i prezzi? Rivai vende il frontale ''voglia di RAV'' all'equivalente - ai cambi attuali - di 1.470 euro, scritta Toyota (72 euro) esclusa. E ci si potrebbe fermare qui. I componenti aggiuntivi del parafango costano 357 euro, mentre il portapacchi - che è l'optional più costoso - 1.800 euro. Le nuove sospensioni aggiungono altri 310 euro, le luci a LED sul tetto 1.580 euro, la tenda da sole 443 euro e le scatole da tetto 266 euro ciascuna. Tutti i prezzi sono comprensivi di tasse ma non includono i costi di spedizione, verniciatura e installazione. A ognuno, le sue riflessioni: siamo certi che oscillino da quelle estremamente positive, a quelle di segno diametralmente opposto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2023